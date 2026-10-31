Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать ''топ-5'' и ''топ-10''

Медиа и пользователи соцсетей во всем мире обожают составлять рейтинги. Фильмы, машины, города для отдыха, смешные цитаты политиков, десерты, физические упражнения, игрушки, рецепты и так далее – часто такие подборки называют "топ-5/10/100 чего-либо". Но украинцам так делать не стоит.

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С точки зрения современного украинского языка это ошибка. OBOZ.UA изучил положения действующего правописания и готов объяснить, почему это так.

Соответствующее положение о том, что префикс топ- нельзя сочетать с числительными, находим в разделе "Правописание слов слитно, через дефис, раздельно". В параграфе 35 пятый раздел содержит примечание: "Часть топ- с числительными не сочетается". При этом с существительными этот префикс употребляется, но пишется слитно: "топмодель", "топменеджер", "топгравець".

Но почему сделали это примечание? Для унификации. Любые другие префиксы, имеющие иноязычное происхождение и выражающие количественное или качественное проявление чего-либо, в украинском языке не употребляются с числительными (если это, конечно, не имена собственные). Мы не говорим "преміумдесять" или "утраодин", также не употребляем "мультитрійка" или "архичетверо". А значит, и префикс топ- вписывается в эту логику.

А как же тогда маркировать такие списки-рейтинги? В украинском языке средств для передачи этого смысла хватает. Можно сказать так:

Десятка найкращих серіалів;

Рейтинг найкорисніших курсів;

20 вистав, які варто відвідати цього року;

Увійти до п’ятнадцятки найсильніших гравців планети.

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