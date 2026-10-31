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Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать "топ-5" и "топ-10"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
90
Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать "топ-5" и "топ-10"
Списки лучшего неправильно называть на украинском языке топ-N чего-либо. Источник: Pexels

Медиа и пользователи соцсетей во всем мире обожают составлять рейтинги. Фильмы, машины, города для отдыха, смешные цитаты политиков, десерты, физические упражнения, игрушки, рецепты и так далее – часто такие подборки называют "топ-5/10/100 чего-либо". Но украинцам так делать не стоит.

С точки зрения современного украинского языка это ошибка. OBOZ.UA изучил положения действующего правописания и готов объяснить, почему это так.

Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать ''топ-5'' и ''топ-10''

Правописание прямо называет конструкции типа топ-5 или топ 10 ошибочными. Источник: Скриншот

Соответствующее положение о том, что префикс топ- нельзя сочетать с числительными, находим в разделе "Правописание слов слитно, через дефис, раздельно". В параграфе 35 пятый раздел содержит примечание: "Часть топ- с числительными не сочетается". При этом с существительными этот префикс употребляется, но пишется слитно: "топмодель", "топменеджер", "топгравець".

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Но почему сделали это примечание? Для унификации. Любые другие префиксы, имеющие иноязычное происхождение и выражающие количественное или качественное проявление чего-либо, в украинском языке не употребляются с числительными (если это, конечно, не имена собственные). Мы не говорим "преміумдесять" или "утраодин", также не употребляем "мультитрійка" или "архичетверо". А значит, и префикс топ- вписывается в эту логику.

А как же тогда маркировать такие списки-рейтинги? В украинском языке средств для передачи этого смысла хватает. Можно сказать так:

  • Десятка найкращих серіалів;
  • Рейтинг найкорисніших курсів;
  • 20 вистав, які варто відвідати цього року;
  • Увійти до п’ятнадцятки найсильніших гравців планети.

Ранее OBOZ.UA публиковал список из 10 самых сложных в написании слов Радиодиктанта 2026.

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