Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чКак выбрать "экофлоу"Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоитУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWПод прицелом были авиазавод и мост: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоПод прицелом были авиазавод и мост: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото

Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
84
Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила
Противорадиационное укрытие в лицее в Шевченковском районе Киева. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Кабинет Министров Украины обновил правила использования защитных сооружений в учебных заведениях. Первоочередной доступ к укрытиям в школах получат ученики и сотрудники. В то же время после окончания уроков укрытие должно оставаться доступным для всех граждан.

Министерство внутренних дел объяснило, как будут действовать правила пользования укрытиями в школах и чем они будут отличаться для детских садов. В частности, местный совет может принять решение об одновременном пользовании укрытием как участниками образовательного процесса, так и другими гражданами. Однако в таком случае для них предусмотрены отдельные помещения.

Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила

Укрытия в детских садах будут недоступны для посторонних. Источник: Скриншот

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,4 т.
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
1,4 т.
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
777
Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка
777
Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
669
Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста
669
Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Для укрытий в детских садах предусмотрен другой порядок – защитные сооружения предназначены только для участников образовательного процесса.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью Еспресо подтвердила эту информацию, однако обратила внимание на некоторые особенности. По ее словам, в общинах ситуация с укрытиями разная. Например, кое-где рядом со школой есть другие убежища, которыми могут пользоваться жители. А есть общины, где школьное укрытие – единственное на определенной территории. Чиновница отметила, что директора школ часто жалуются на конфликты с жителями.

"Директора жалуются на то, что жители из-за длительных воздушных тревог перед началом образовательного процесса находятся в укрытии, и работники учебного заведения не могут просить жителей покинуть укрытие, ведь тревога не завершилась, но в заведение приходят дети, которые должны зайти в это укрытие и начать образовательный процесс", – рассказала Лещик.

Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила

Сколько украинских школ не имеют укрытий. Источник: Telegram Іван Федоров

По ее словам, проблема также в том, что люди оставляют после себя мусор, часто ночью устраивают себе места для сна, но потом не убирают за собой. В периоды отключений света за ночь жильцы разряжают зарядные станции, которые стоят в школьном укрытии

"После пребывания жильцов необходимо убрать и провести дезинфекцию укрытия. Ставки уборщиц рассчитываются исходя из площади учебного заведения, но площадь укрытия туда не включена. Школьные уборщики, конечно, убирают. В то же время, если бы у этих жильцов поблизости было доступное и оборудованное безопасное укрытие, они бы ходили туда", – добавила омбудсмен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколадетский садУкрытиеНадежда ЛещикНадежда Лещик
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!