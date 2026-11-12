''Уроки прерываются сиренами, но есть ощущение, что образование имеет значение'': история британского учителя, который преподает в Украине

Британский учитель Николас Тротт, который переехал работать в Украину во время полномасштабной войны, рассказал, как ему приходится проводить уроки. Педагог поделился опытом работы, которую прерывают воздушные тревоги, а также рассказал, как переживает отключения света и отопления и как сильно восхищается стойкостью украинских детей.

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О своем опыте Тротт рассказал в интервью изданию International Schools Today. По словам учителя, он переехал в Киев в августе 2024 года и начал работать в Британской международной школе в Украине (BISU). Он преподает в начальных классах, а также ведет уроки театрального искусства для учеников разных возрастов. Кроме того, педагог сотрудничает с филиалом школы в Днепре: проводит онлайн-занятия и время от времени приезжает туда лично.

Раньше Тротт работал только в Великобритании. Решение переехать в Украину было для него не просто очередной возможностью преподавать в международной школе. Еще до переезда он начал изучать украинский язык, а позже увлекся страной, ее людьми и культурой. "Я хотел быть частью школы, которая не просто дает детям образование, а делает это с определенной целью, стойкостью и преданностью делу в чрезвычайно важный для Украины период", – объяснил Тротт.

Одним из самых сложных испытаний за время работы в Украине он назвал зиму. После российской атаки на местную теплоэлектростанцию учитель два месяца жил без отопления. При этом температура за окном опускалась примерно до минус 20 градусов. Кроме того, в течение большинства дней электричество отключали на срок до 22 часов. В этот период Тротту приходилось полагаться на помощь школы. Он заряжал на работе пауэрбанки, а также принимал поддержку коллег и других людей.

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Еще одним существенным отличием от работы в Великобритании для британского учителя стали воздушные тревоги. Когда звучит сирена, уроки прерываются, а ученики и учителя переходят в подземный паркинг, где стараются как можно спокойнее продолжать учебу. "Это создает совершенно иную атмосферу, чем преподавание в Великобритании, но в то же время демонстрирует стойкость учеников. Здесь действительно ощущается, что образование имеет значение и что само продолжение школьной жизни уже важно", – отметил педагог.

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Особенно Тротта впечатляют ученики, которые, несмотря на войну, не теряют желания учиться, улыбаться и оставаться детьми. Он вспомнил утра, когда его подопечные приходят в школу после ночи воздушных тревог и взрывов, хотя многие из них почти не спали. "Но они все равно приходят улыбчивыми, готовыми учиться, общаться, участвовать в занятиях и пробовать снова. Такую силу трудно описать словами", – поделился учитель.

Среди самых ярких моментов работы в украинской школе он также упомянул развитие театрального направления. Поскольку раньше Тротт семь лет работал актером, ему особенно приятно знакомить учеников со сценическим искусством, помогать им развивать уверенность, голос и творческие способности. По его словам, некоторые дети, которые сначала стеснялись выступать, постепенно начали свободнее выражаться, выступать перед аудиторией и получать удовольствие от внимания.

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Говоря о жизни в Украине, Тротт признался, что Киев и Днепр не дают ему скучать. Он отметил доброжелательность людей, украинскую кухню и особую атмосферу городов. Среди ежедневных традиций, которые произвели на него сильное впечатление, он назвал минуту молчания в 9:00. "Чем бы люди ни занимались, все на мгновение останавливается, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь, служа стране. Это небольшой ежедневный жест, но очень красноречивый", – рассказал британец.

Он также отметил, что иностранцев может удивить, насколько обычной при этом бывает повседневная жизнь в Украине. Несмотря на реальную опасность российских атак, люди ходят на работу, встречаются с друзьями, посещают рестораны и водят детей в школу.

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Среди особенностей украинской культуры Тротт отметил гостеприимство, чувство достоинства и национальную гордость, особенно когда речь идет о языке, музыке, традициях и одежде. Он даже пошутил, что иностранным учителям стоит быть готовыми купить вышиванку уже в течение первого месяца в Украине.

Не менее важна, по мнению Тротта, в таких условиях гибкость, ведь планы могут измениться очень быстро, иногда даже за одну ночь. В таких обстоятельствах педагогам нужно сохранять спокойствие, приспосабливаться к новым условиям и создавать у учеников ощущение стабильности. "Вы учите детей, которые заслуживают стабильности, возможностей, радости и надежды. И делаете это вместе с коллегами, которым действительно небезразлично то, чем они занимаются", – подытожил Тротт.

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