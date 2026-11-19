Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко рассказал, что школы Киевской области справлялись с учебой в условиях частых воздушных тревог и обстрелов на порядок лучше, чем столица. В то же время он подчеркнул, что учебные заведения находились в одинаковых условиях безопасности.

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В интервью "Суспільному" чиновник отметил, что в областных укрытиях школ администрации организовали рабочее пространство. В частности, в учебных заведениях установили перегородки, чтобы дети не мешали друг другу во время уроков. Кроме того, занятия проходят в две смены, тогда как во многих школах Киева школьники просто сидели в укрытии, играли и ждали окончания воздушной тревоги.

"Киевская область справилась с новыми условиями на порядок лучше города Киева, хотя они находились в одинаковых условиях безопасности. Когда в укрытии – не в каком-то идеальном подземном укрытии с картинки, а уже с организованным рабочим пространством – стоят какие-то перегородки, чтобы дети не мешали друг другу, у них идет урок, и они знают, что во вторую смену сюда придут шестые классы. А во многих школах Киева дети просто сидели в укрытии, играли и ждали окончания воздушной тревоги, потому что недостаточно места, чтобы посадить всех", – сказал Бутенко.

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Он также отметил, что родители должны понимать реальную ситуацию, ведь все хотят, чтобы дети учились очно, однако есть обстоятельства войны, которые заставляют прежде всего позаботиться о безопасности.

По словам чиновника, в первые недели массированных обстрелов у Киева были огромные проблемы с организацией учебы, ведь во многих школах царил хаос, когда дети бегали вверх-вниз из-за тревог. Именно поэтому ведомство образования предложило давать родителям понятный алгоритм действий хотя бы на неделю. Кроме того, учреждения должны предусмотреть четкое размещение школьников в укрытии на время уроков, а те, кто будет учиться дистанционно, не должны узнавать об этом утром.

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"Мы предусмотрели, что у школ должны быть сценарии на случай изменения обстоятельств – например, усиления обстрелов или работы без электричества. Окончательное решение принимают только управления образования и руководство школы", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему, по мнению Бутенко, не нужно оценивать знания школьников по результатам НМТ.