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В одном из городов Украины отменили осенние каникулы

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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В одном из городов Украины отменили осенние каникулы
Когда будут осенние каникулы в 2026 году. Источник: Freepik

В Каменец-Подольской общине изменился график осенних каникул. Соответственно, они перенесены с 26 октября на 14 декабря 2026 года.

Такое решение обусловлено необходимостью рационального использования энергоресурсов, обеспечения стабильного образовательного процесса и учета текущей ситуации с безопасностью. Об этом сообщил Каменец-Подольский городской совет.

В одном из городов Украины отменили осенние каникулы

График обучения в украинских школах

"Перенос каникул позволит максимально использовать благоприятные погодные условия октября и ноября для обучения, а также сократить потребление тепловой и электрической энергии в период зимнего похолодания", — говорится в сообщении.

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Соответствующие решения приняты педагогическими советами учебных заведений общины в рамках их автономии, предусмотренной Законом Украины "О полном общем среднем образовании". Обучение в октябре и ноябре будет проходить в обычном режиме в соответствии с утвержденными расписаниями. О продолжительности каникул, дате их окончания и возобновлении обучения администрации учебных заведений сообщат дополнительно через классных руководителей и электронные журналы.

В одном из городов Украины отменили осенние каникулы

Когда будут осенние каникулы. Источник: Freepik

Напомним, что в Украине учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Первый семестр начался 1 сентября и продлится до 23 декабря 2026 года, второй семестр — с 11 января по 28 мая 2027 года.

При этом в Киеве осенние каникулы рекомендуется провести с 26 октября по 1 ноября, зимние — с 24 декабря по 10 января, весенние — с 22 по 28 марта. Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

28 мая школы, по рекомендации, могут провести праздник "Последний звонок". С 31 мая по 30 июня учебные заведения могут организовывать компенсационные занятия для преодоления образовательных пробелов, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии, работу кружков и другие мероприятия в рамках образовательного процесса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством.

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Образование в УкраинеУкраинаКаменец-Подольскийканикулы
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