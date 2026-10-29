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В Украине хотят изменить правила объединения университетов: что готовит МОН

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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В Украине хотят изменить правила объединения университетов: что готовит МОН
В Украине хотят изменить правила объединения университетов. Источник: Unsplash

В Украине продолжат укрупнение учреждений высшего образования, однако разработают законопроект, который определит четкие критерии. Министр образования и науки Андрей Бутенко подчеркнул, что вузы должны понимать, при каких условиях они находятся в зоне риска.

Об этом чиновник сказал во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. По его словам, соответствующая инициатива часто вызывала возражения у руководителей вузов, которые обращались в суды.

"Если вы обратите внимание на наш план действий правительства, там есть эта часть, прямо записано: "продолжить систему укрупнения учреждений высшего образования". Но механическое укрупнение ничего не дает, если нет системы", – сказал Бутенко.

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"Почему это важно? Потому что, как видим, события, происходившие в последнее время, – многие учреждения высшего образования обращались в суды, и у нас была неоднозначная судебная практика реализации укрупнений", – добавил он.

В Украине хотят изменить правила объединения университетов: что готовит МОН

Бутенко сообщил, что будет происходить с вузами в Украине. Источник: Facebook Андрій Бутенко

Как известно, программа деятельности правительства на 2026-2027 годы предусматривает продолжение политики модернизации сети учреждений высшего образования за счет укрупнения и объединения. В частности, предусматривает объединение не менее 6 учреждений высшего образования до конца 2027 года.

Укрупнение университетов происходит для повышения качества образования и конкурентоспособности в европейской среде. Студенты в украинских вузах должны иметь выбор профилей, основной и дополнительной специальности. А этого можно достичь только в крупных и эффективных учреждениях высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские вузы имеют самую низкую степень риска в 2026 году.

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