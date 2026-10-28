В Украине более миллиона студентов и вчетверо меньше первоклассников: в МОН озвучили тревожные данные

В Украине насчитывается около 215 тысяч первоклассников, 400 тысяч девятиклассников и более миллиона студентов учреждений высшего образования. Каждый год определенная часть выпускников школ не поступает в вузы или колледжи, а уезжает за границу.

Видео дня

Об этом во время Киевского международного экономического форума сказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, сообщает Укринформ. По его словам, больше всего выпускников школ уезжает за границу из Закарпатской и Черновицкой областей.

"Сейчас в Украине чуть больше миллиона студентов в университетах. В девятом классе 400 тыс. детей на всю страну. В первом классе 215 тыс. детей. В прошлом году родилось около 168 тыс. детей. Каждый год мы видим, что есть определенный процент детей, которые окончили школу, не пошли в университет, не пошли в колледж, уехали за границу, и этот процент стабилен, каждый год есть такая доля, которая уезжает", – сказал Завгородний.

По данным Министерства образования и науки (МОН), в 2026/2027 учебном году в первые классы украинских школ пошли 243 398 детей.

Как известно, МОН предупреждало, что в 2029 году количество первоклассников будет как минимум на 30% меньше, чем в 2025-м. Поэтому громады по всей стране уже сейчас должны готовить школьные сети к такому сценарию. Речь идет прежде всего о подготовке существующей сети учебных заведений к новым реалиям.

В то же время в Верховной Раде ранее также отмечали, что в Украине в 2025 году уменьшилось количество первоклассников на 62 тысячи. В 2024 году в первый класс пошли 314 тысяч учеников, тогда как в прошлом году впервые переступили порог школы 252 тысячи детей. Основными причинами уменьшения количества первоклассников стали снижение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения в Украину, заявили в парламенте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине сократилось количество учеников первых классов вдвое с 2018 года.