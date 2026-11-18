Абитуриенты, которым нужна дополнительная подготовка к национальному мультипредметному тесту (НМТ), смогут пройти нулевой курс в украинских учреждениях высшего образования. Занятия для первой волны набора должны начаться в конце ноября или начале декабря 2026 года. В "зимнем поступлении" участвуют 94 университета. Точные даты и условия участия вузы публикуют на своих сайтах.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Возможность предусмотрена, в частности, для военнослужащих, ветеранов, абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий. Нулевой курс помогает восполнить образовательные потери и подготовиться к поступлению в украинский университет. В прошлом году на обучение подали более двух тысяч заявлений.

Как будет проходить подготовка

Курс длится от трех до шести месяцев, а поступающие готовятся к НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех тестов предусмотрено не менее 90 часов занятий по подготовке, которая может быть очной или дистанционной.

Учебные заведения могут зачислять слушателей один или два раза в год, но не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Кто может подать заявление

Подать заявление могут граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование или заканчивают его получать в текущем учебном году и относятся к одной из категорий, среди них:

жители временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании 2026 года;

люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения;

люди, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие, у которых есть возможность и желание учиться, а также письменное согласие командования;

украинцы, вернувшиеся из-за границы;

украинцы, находящиеся за границей;

те, кто зарегистрировался на НМТ и не явился на тестирование, если они не относятся ни к одной из первых пяти категорий в этом перечне;

те, кто неуспешно сдал НМТ и планирует еще раз принять участие в новой вступительной кампании;

ученики и студенты последнего года обучения в учреждениях общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования.

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Как подать заявление

Для того чтобы подать заявление, необходимо выбрать учебное заведение, найти на официальном сайте раздел "зимний вступ". Заполнить электронное заявление на сайте, выбрать форму обучения и предмет по выбору, а также указать источник финансирования.

Кто может получить государственный грант на нулевой курс

Слушатели очной формы подготовки из первых четырех категорий в перечне выше могут претендовать на государственный грант, который полностью или частично покроет стоимость обучения на нулевом курсе. Грант можно получить один раз. Его размер – до 3 000 грн за месяц обучения.

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Если грант покрывает полную стоимость курса, обучение будет бесплатным. Если грант покрывает часть стоимости, остальное нужно оплатить самостоятельно.

Учебные заведения, участвующие в экспериментальном проекте, обеспечивают местами в общежитиях слушателей очной формы, у которых нет постоянного места жительства там, где расположено учебное заведение.

Для слушателей первых четырех категорий из перечня выше также предусмотрена компенсация расходов на общежитие до 800 грн в месяц.

Если слушатели не получают других выплат из государственного бюджета, им также предусмотрена ежемесячная (потребительская) помощь на базовые нужды в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Поступающие, которые выполнили учебный план и успешно сдали выпускные экзамены по всем предметам курса, получат 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при условии, что в год получения свидетельства выпускник поступает в то же учебное заведение, где прошел подготовку, на специальность с особой поддержкой государства.

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