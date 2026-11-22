В украинской школе разгорелась дискуссия из-за домашнего задания по зарубежной литературе для пятиклассников. Учительница предложила ученикам вместо чтения произведения посмотреть мультфильм или фильм по его мотивам.

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Такая альтернатива удивила мать одного из школьников, которая обратилась к родителям с вопросами о подходе к обучению. Своей историей и размышлениями о школьном чтении поделилась пользовательница Threads victoria_pyvovar.

Ученикам предложили вместо книги посмотреть мультфильм

Женщина рассказала, что ее сын учится в пятом классе. Во время дистанционного урока зарубежной литературы учительница дала детям задание прочитать страницы 58–72 к следующему занятию.

В то же время педагог предложила ученикам альтернативу: если они не хотят читать, то могут посмотреть мультфильм или фильм по соответствующему произведению.

Следующий урок должен был состояться через девять дней. Однако вместо того, чтобы воспринять это время как возможность прочитать заданные 14 страниц, мать школьника обратила внимание на само предложение заменить книгу экранизацией.

"К следующему уроку прочитать страницы 58-72. Если не захотите читать, посмотрите мультфильм или фильм по этому произведению", – процитировала женщина слова учительницы.

Классная руководительница объяснила, для кого предусмотрели альтернативу

Услышав это, мать мальчика решила написать в родительскую группу, где также была классная руководительница. Она хотела выяснить, почему ученикам разрешают заменять чтение просмотром мультфильма или фильма.

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В ответ классная руководительница объяснила, что такая возможность – альтернатива для детей, которые совсем не читают. То есть речь не о полной замене чтения для всех учеников, а о дополнительном варианте для тех, кому сложно или кто не хочет браться за книгу.

Однако такое объяснение не сняло вопросов у матери школьника. Она поставила под сомнение сам подход, при котором детям предлагают не читать произведение, а смотреть его экранизацию.

Мать школьника поставила под сомнение такой подход к обучению

Свою историю женщина завершила риторическими вопросами о том, можно ли побудить детей читать, если не требовать от них открывать книги.

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"Вопрос: начнут ли дети читать, если им не задавать читать? Неужели в Украине уже можно получить образование по мультикам?" – написала она.

История вызвала дискуссию о том, может ли просмотр мультфильма или фильма быть полноценной альтернативой чтению литературного произведения в рамках школьного обучения.

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