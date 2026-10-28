В Украине предложили провести Национальную контрольную по математике: что известно

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа предложила провести Национальную контрольную по математике. Она считает, что подобный флешмоб для украинцев должен проходить в День науки (отмечается ежегодно в третью субботу мая).

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Такую инициативу чиновница озвучила во время заседания Комитета. Поддержал ее и министр образования и науки Андрей Бутенко. Он считает идею достойной обсуждения по примеру Радиодиктанта национального единства, который проходит в День украинской письменности и языка.

"Мы вчера всей страной хорошо написали национальный радиодиктант. Я обращаюсь к комитету и министерству, собираюсь обратиться с письмом к Суспільному. Я считаю, что в День науки нам стоит написать Национальную контрольную по математике", – сказала Пипа.

В свою очередь Бутенко сказал, что идея интересная и заслуживает обсуждения.

"Думаю, это будет не так ярко, но точно вызовет резонанс", – сказал министр образования.

Он также иронично добавил, что боится появления контрольных по химии, физике и биологии после такой инициативы.

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