В Украине предложили провести Национальную контрольную по математике: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВерховная Рада, рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2027 год. ИллюстрацияСоцстандарты за чертой бедности, новый курс доллара, рост цен: бюджет-2027 прошел первое чтение в РадеМагазин Pepco в Познани. ИллюстрацияПопулярная польская сеть открыла первый магазин в Украине. Все адреса Pepco"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со Свитолиной"Уже давно не вместе": Монфис сделал признание о разводе со СвитолинойТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуТри знака зодиака ждет большая финансовая удача: жизнь значительно улучшится уже в средуБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыЗвезда украинского кино Кузнецова сделала болезненное заявление о пенсиях актеров и предложила решение проблемыГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыГеращенко о Госбюджете на 2027 год: Рада приняла бюджет катастрофыроссийские оккупанты на ТОТРоссия "встраивает" жителей оккупированной части Украины в свою военную систему, причем даже детей: захватчики пошли на новые хитростиВерховная Рада Украины. Иллюстративное фотоОтмена Нацкешбека и повышение зарплат военным: как депутаты "переписали" бюджет-2027
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Украине предложили провести Национальную контрольную по математике: что известно

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
9
В Украине предложили провести Национальную контрольную по математике: что известно
Иллюстративное изображение. В Украине предложили проводить Национальную контрольную по математике. Источник: Pexels

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа предложила провести Национальную контрольную по математике. Она считает, что подобный флешмоб для украинцев должен проходить в День науки (отмечается ежегодно в третью субботу мая).

Такую инициативу чиновница озвучила во время заседания Комитета. Поддержал ее и министр образования и науки Андрей Бутенко. Он считает идею достойной обсуждения по примеру Радиодиктанта национального единства, который проходит в День украинской письменности и языка.

"Мы вчера всей страной хорошо написали национальный радиодиктант. Я обращаюсь к комитету и министерству, собираюсь обратиться с письмом к Суспільному. Я считаю, что в День науки нам стоит написать Национальную контрольную по математике", – сказала Пипа.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,2 т.
Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть
1,2 т.
Сколько карандашей в каждой коробке? Математическая задача запутала сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,1 т.
В какие университеты стоит поступать: вузы с самым низким уровнем риска в 2026 году
1,1 т.
В какие университеты стоит поступать: вузы с самым низким уровнем риска в 2026 году
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
951
"Радиодиктант разделил украинцев". Наталья Сумская, которую хейтили за чтение в 2025 году, резко прошлась по Даше Астафьевой
951
"Радиодиктант разделил украинцев". Наталья Сумская, которую хейтили за чтение в 2025 году, резко прошлась по Даше Астафьевой

В свою очередь Бутенко сказал, что идея интересная и заслуживает обсуждения.

"Думаю, это будет не так ярко, но точно вызовет резонанс", – сказал министр образования.

Он также иронично добавил, что боится появления контрольных по химии, физике и биологии после такой инициативы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прошел Радиодиктант 2026 и из каких самых необычных уголков мира украинцы принимали в нем участие.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколаматематикаАндрей БутенкоАндрей БутенкоНаталия ПипаНаталия Пипа
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!