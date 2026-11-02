''Вам не дадут медаль за то, что ''сгорели'' на работе'': учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

Учителям не стоит жертвовать собственным здоровьем ради работы, бояться чужого мнения и брать на себя обязанности, которые не входят в их должностные требования. Такие советы, "которых не услышишь на педсовете", дала коллегам школьная учительница английского языка по имени Катеринаанглийской мови.

Видео дня

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok. И прежде всего педагог призвала коллег не строить из себя героя и не ходить на работу больными. "Не нужно приходить в школу с температурой, проводить уроки без голоса и тащить на себе все, что можно. Вы не получите медаль за то, что сгорели на работе. Максимум – еще одну задачу", – с иронией написала Катерина.

Ее второй совет – не слишком переживать о том, что скажут другие. "Не провели мероприятие, не идеально оформили кабинет, не ответили родителям в 22-й час – переживете. Вы не обязаны быть удобными для всех", – объяснила учительница.

Также Катерина напомнила, что учителя не являются бесплатным ресурсом: у них есть рабочее время, выходные и личная жизнь. После работы человек имеет право отдыхать и ничего не делать. "И если система держится исключительно на том, что учитель постоянно еще немного потерпит, возможно, проблема не в учителе", – подытожила она.

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А еще в комментариях к видео добавили четвертый совет, который сама Катерина назвала самым главным. Это совет говорить "нет", если задание не касается должностных обязанностей педагога.

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В целом пользователи, оставлявшие комментарии, преимущественно поддержали учительницу. Некоторые согласились, что педагогам стоит научиться отказываться от задач, которые не входят в их должностные обязанности. В то же время одна из комментаторок заметила, что в условиях кадрового дефицита в школах учителям часто просто некому передать свои обязанности: приходится выходить на работу даже с температурой, больными зубами или вскоре после операции.

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Еще один комментатор обратил внимание на отдельные трудности, с которыми, по ее словам, сталкиваются учителя-мужчины: от них могут ожидать участия в ремонтах, помощи в организации мероприятий и даже отказа от отпуска. И при этом "мотивировать" снятием отсрочки от армии.

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