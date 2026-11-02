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"Вам не дадут медаль за то, что "сгорели" на работе": учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
165
"Вам не дадут медаль за то, что "сгорели" на работе": учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете
Учительница рассказала, как вести себя на работе, чтобы не столкнуться с выгоранием. Источник: Pexels

Учителям не стоит жертвовать собственным здоровьем ради работы, бояться чужого мнения и брать на себя обязанности, которые не входят в их должностные требования. Такие советы, "которых не услышишь на педсовете", дала коллегам школьная учительница английского языка по имени Катеринаанглийской мови.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok. И прежде всего педагог призвала коллег не строить из себя героя и не ходить на работу больными. "Не нужно приходить в школу с температурой, проводить уроки без голоса и тащить на себе все, что можно. Вы не получите медаль за то, что сгорели на работе. Максимум – еще одну задачу", – с иронией написала Катерина.

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Ее второй совет – не слишком переживать о том, что скажут другие. "Не провели мероприятие, не идеально оформили кабинет, не ответили родителям в 22-й час – переживете. Вы не обязаны быть удобными для всех", – объяснила учительница.

Также Катерина напомнила, что учителя не являются бесплатным ресурсом: у них есть рабочее время, выходные и личная жизнь. После работы человек имеет право отдыхать и ничего не делать. "И если система держится исключительно на том, что учитель постоянно еще немного потерпит, возможно, проблема не в учителе", – подытожила она.

''Вам не дадут медаль за то, что ''сгорели'' на работе'': учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

В список добавили также совет научиться говорить "нет". Источник: Скриншот

А еще в комментариях к видео добавили четвертый совет, который сама Катерина назвала самым главным. Это совет говорить "нет", если задание не касается должностных обязанностей педагога.

''Вам не дадут медаль за то, что ''сгорели'' на работе'': учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

Комментаторы в целом одобрительно отнеслись к таким советам. Источник: Скриншот

В целом пользователи, оставлявшие комментарии, преимущественно поддержали учительницу. Некоторые согласились, что педагогам стоит научиться отказываться от задач, которые не входят в их должностные обязанности. В то же время одна из комментаторок заметила, что в условиях кадрового дефицита в школах учителям часто просто некому передать свои обязанности: приходится выходить на работу даже с температурой, больными зубами или вскоре после операции.

''Вам не дадут медаль за то, что ''сгорели'' на работе'': учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

В комментариях указали и на несколько проблемных моментов. Источник: Скриншот

Еще один комментатор обратил внимание на отдельные трудности, с которыми, по ее словам, сталкиваются учителя-мужчины: от них могут ожидать участия в ремонтах, помощи в организации мероприятий и даже отказа от отпуска. И при этом "мотивировать" снятием отсрочки от армии.

''Вам не дадут медаль за то, что ''сгорели'' на работе'': учительница дала коллегам советы, которых не услышишь на педсовете

Отдельно на свое положение пожаловался учитель-мужчина. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение учительницы, где ИИ может действительно принести пользу, заменив педагога.

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