"Ваш пес на нашій соломі спав": что означает этот колоритный украинский фразеологизм

Количество фразеологизмов в украинском языке просто несчетно. И одна фраза, которой пользуются все, может оказаться лишь частью обширного синонимического ряда.

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На это решила обратить внимание филолог и писательница Екатерина Лука. Она ведет в Instagram блог с советами для тех, кто хочет совершенствовать свою речь, и рассказала, что означает выражение "Ваш пес на нашій соломі спав" и с какой известной поговоркой она совпадает.

"Вы все знаете, как украинцы называют ну очень дальних родственников. Чаще всего мы слышим: "сьома вода на киселі" либо "десята вода на киселі"", – начала Лука свой короткий урок. Она назвала их общеупотребительными и предложила несколько ярких и ироничных вариантов. В частности, и выражение про пса и солому.

Филолог предложила и такие варианты:

Як чорт козі дядько.

Нашому тинові двоюрідний пліт.

Старої курки півня швагер.

Третє ребро від заду.

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Итак, если теперь вам понадобится указать на очень отдаленное родство с кем-то, вы точно не растеряетесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает выражение "ходити с темными очима" и еще несколько интересных украинских фразеологизмов с глаголом "ходити".

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