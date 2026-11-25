Мама первоклассницы Наталья Лаврентьева рассказала о том, как проходит обучение ее дочери-первоклассницы в японской школе. По ее словам, в иностранном учебном заведении все происходит иначе, чем в Украине. В частности, учебный год начинается в начале апреля, а церемония поступления в школу – это большой праздник для всей семьи.

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В посте в Facebook женщина отмечает, что дети не получают оценок, а школьников не оставляют на второй год. При этом успехи в учебе описывают словами, а не баллами. Вместо дневника у учеников есть "тетрадь для связи", где записаны расписание и домашние задания. Ребенок записывает их сам и отмечает, когда выполнил, а учитель на следующий день добавляет отметку о проверке.

"Дневника с оценками для подписи родителям нет. Вместо него "renrakuchо" – тетрадь для связи. Там расписание и запись домашних заданий, Майя записывает их сама и сама отмечает, как выполнила. На следующий день учитель рисует отметку о проверке – цветочек или сердечко", – пишет Лаврентьева.

Каждый день дети получают домашние задания по математике и японскому языку, на которые уходит около 10 минут. В 1-2 классе нет отдельных предметов естествознания и обществознания. Вместо них – "seikatsuka" – наука о жизни, где дети выращивают растение, наблюдают за улицей, знакомятся с соседями.

При этом есть отдельный урок морали "dоtoku", на котором ученики читают историю и обсуждают, что чувствовал другой человек и как можно было поступить иначе. Дети ходят в школу самостоятельно, даже в первом классе, за ними следят старшеклассники.

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У первоклассников на рюкзаках есть желтый чехол, который предоставляет школа, тогда как сам рандосеру у всех одинаковый и его покупают один на все шесть лет начальной школы. В течение лета каждый ученик выращивает растение – ипомею, наблюдая за ее ростом и записывая свои наблюдения на протяжении всего лета.

Вместо родительских собраний проводится индивидуальная беседа на 10 минут, во время которой учитель рассказывает о поведении школьника и о том, с кем он дружит.

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Также родители школьников могут посетить открытые уроки и понаблюдать, как ребенок ведет себя во время занятий. При этом у школьников нет школьных обедов, но есть перерыв, чтобы поесть в классе вместе с учителем, после чего все чистят зубы.

"Обед раздают сами дети в белых фартуках, шапочках и масках. Они же потом собирают посуду и раскладывают пакеты из-под молока для переработки. После обеда чистят зубы прямо в классе", – отмечает мама школьницы.

Кроме того, ученики самостоятельно убирают классы, а в школу ходят только в специальной обуви, которая обязательно должна быть белой.

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"Если собрать все это вместе, получается, что в японском первом классе детей сначала учат не читать быстрее всех, а самостоятельно жить и взаимодействовать с людьми. Самому добраться, самому переобуться, самому пообедать, самому убрать, самому записать домашку и отметить, что сделал. Взрослый рядом, но не вместо ребенка. И мне это, пожалуй, нравится больше всего. Вот только почему обувь обязательно должна быть белой – загадка", – резюмировала Лаврентьева.

На пост отреагировал образовательный эксперт Виктор Громовой, поделившись видео, которое он снял 10 лет назад. Педагог отметил, что система образования в Японии демонстрирует способность впитывать в себя передовые педагогические идеи, трансформируя их в эффективные образовательные модели.

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