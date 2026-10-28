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"Учитель еще не совсем выгорел? Надо ему помочь": Игорь Ликарчук поднял болезненную тему работы педагогов на каникулах

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
114
"Учитель еще не совсем выгорел? Надо ему помочь": Игорь Ликарчук поднял болезненную тему работы педагогов на каникулах
Иллюстративное изображение. Должны ли учителя работать на каникулах

Во время осенних каникул украинские учителя вместо отдыха столкнулись с чрезмерной бюрократической нагрузкой. Поэтому педагогов заставляют проводить педсоветы, методические мероприятия, планирование, проходить тренинги, семинары и так далее.

Все это школьные преподаватели должны делать на фоне сложных первых месяцев учебного года, которые были насыщены постоянными воздушными тревогами, бессонными ночами и ежедневным напряжением. На это обратил внимание эксперт в сфере образования Игорь Ликарчук. Он подчеркнул, что, несмотря на выгорание учителей, им пытаются добавить еще и обязанностей, вместо того чтобы дать им отдохнуть.

''Учитель еще не совсем выгорел? Надо ему помочь'': Игорь Ликарчук поднял болезненную тему работы педагогов на каникулах

Каждый шаг должен быть зафиксирован документально. Источник: Unsplash

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"Если учитель еще не полностью профессионально выгорел, давайте поможем ему достичь этого… Совещания, педсоветы, методические посиделки, семинары, тренинги, заседания, обсуждения, планирование, отчетность… И все это – во время каникул! Если не какая-нибудь ярмарка, то фестиваль, если не вебинар, то еще какая-нибудь методическая чертовщина. Кажется, они физически не способны пережить даже неделю, не поучая учителей, как им нужно работать", – пишет специалист.

Кроме того, педагоги должны еще и проводить мероприятия для детей, ведь те не обязаны отдыхать на каникулах, а должны наверстывать образовательные потери. В то время как во многих европейских странах во время каникул учреждения закрыты, и никто не может туда попасть.

''Учитель еще не совсем выгорел? Надо ему помочь'': Игорь Ликарчук поднял болезненную тему работы педагогов на каникулах

Учительница проводит онлайн-урок

"А у нас, похоже, некоторые руководители убеждены: если учитель хотя бы день не просидел на совещании, образование понесло невосполнимые потери. И знаете, что самое интересное? Все это происходит на фоне бесконечных разговоров о психологическом благополучии педагогов, профилактике профессионального выгорания, заботе о ментальном здоровье и уважении к учителю", – добавляет Ликарчук.

Он призвал администрации оставить учителей в покое хотя бы на неделю ради сохранения их психического здоровья. Ведь складывается впечатление, будто некоторые руководители школ намерены помочь педагогам окончательно выгореть.

В этом Ликарчука поддержал и образовательный эксперт Виктор Громовой. Он поделился скриншотом одной из групп в Viber, где учителей заставляли убирать территорию учреждения, а не выходить на работу можно было только при наличии больничного.

''Учитель еще не совсем выгорел? Надо ему помочь'': Игорь Ликарчук поднял болезненную тему работы педагогов на каникулах

Учителей заставляют работать на каникулах. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что часть школьников в Украине осталась без осенних каникул.

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