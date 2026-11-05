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Учителя беззащитны, между родителями и педагогами – глубокий разрыв: эксперт в сфере образования раскритиковал МОН за "страусиную политику"

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
15
Учителя беззащитны, между родителями и педагогами – глубокий разрыв: эксперт в сфере образования раскритиковал МОН за "страусиную политику"
Планируют ли повышать доплату учителям

Бывший директор школы в Виннице Александр Козлов раскритиковал Министерство образования и науки за "страусиную политику" и формальные показатели, не отражающие реального положения дел в школах. Так, по его словам, ученики нередко сталкиваются с авторитарными методами, равнодушием или обесцениванием их личности. При этом учителя беззащитны перед агрессией, демонстративным игнорированием и потерей базовой дисциплины в классе.

Об этом педагог написал в посте в Facebook. Он также отмечает, что между учителями и родителями наблюдается глубокий разрыв. Ведь последние воспринимают школу не как партнера в воспитании и обучении ребенка, а как "сферу услуг" и выдвигают требования, не желая вникать в реалии педагогической работы.

Учителя беззащитны, между родителями и педагогами – глубокий разрыв: эксперт в сфере образования раскритиковал МОН за ''страусиную политику''

Педагог указал на проблемы в украинском образовании

"Ни одна реформа, цифровая платформа или современное оборудование не будут работать в среде, где отсутствует базовое уважение к человеческому достоинству. Возвращение уважения в центр образовательного процесса – это не просто педагогическая задача, а вопрос сохранения и развития нашей школы и общества. Преодоление этого кризиса требует не просто очередного обновления учебников или очередных министерских инструкций, а коренного изменения парадигмы взаимоотношений и признания проблемы на государственном уровне. МОН должно наконец отказаться от страусиной политики и переключить внимание с сугубо формальных показателей на реальное положение дел в учебных заведениях", – пишет Козлов.

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В то же время учителя видят в родителях источник дополнительного давления или контроля, к чему добавляются бюрократические отчеты, что создает атмосферу недоверия в педагогических коллективах. Все эти факторы влияют на качество образования детей и вызывают эмоциональное выгорание учителей.

Образовательный эксперт отмечает, что на фоне этих проблем МОН делает вид, будто их не существует, и продолжает оперировать оторванными от жизни индикаторами, отчетами и формальными концепциями. Однако, по словам Козлова, это лишь усугубляет кризис, оставляя школы один на один с накопившимися противоречиями.

Учителя беззащитны, между родителями и педагогами – глубокий разрыв: эксперт в сфере образования раскритиковал МОН за ''страусиную политику''

Что не так с украинским образованием. Источник: Freepik

В связи с этим, происходит профессиональное выгорание и отток лучших учителей, ведь они чувствуют себя незащищенными и обесцененными. Кроме того, наблюдается и формализация обучения: педагог преподает материал по программе, ученик имитирует присутствие, а родители контролируют оценки. По словам специалиста, в такой среде реальное развитие критического мышления, творчества и личностного роста становится практически невозможным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский эксперт в области образования раскритиковал современное обучение в школе и сравнил его с велосипедом.

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