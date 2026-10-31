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Учительница назвала три украинских произведения, которые "опередили мировую классику": среди них – "Девушка с медвежонком"

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
231
Учительница назвала три украинских произведения, которые "опередили мировую классику": среди них – "Девушка с медвежонком"
Украинская литература намного интереснее, чем мы привыкли о ней думать. Источник: Pexels

Украинская литература значительно интереснее и прогрессивнее, чем о ней рассказывают в школе. Доказать это решила учительница словесности Ярослава Кривенко.

В своем TikTok она опубликовала ролик, в котором рассказала о трех произведениях украинских авторов, опередивших мировую классику. А также объяснила, каким всемирно известным романам и пьесам они предшествовали.

  • "Девушка с медвежонком" Виктора Домонтовича

Этот роман был написан в 1928 году – почти на 30 лет раньше "Лолиты" Владимира Набокова. "Домонтович создал очень нетипичную для своего времени героиню Зину – интеллектуальную, провокационную, сексуально раскрепощенную девушку, которая плевала на стереотипы задолго до того, как это стало мировым мейнстримом", – объяснила Кривенко.

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"Читайте украинскую классику, она намного интереснее, чем вам рассказывали в школе", – подвела итог своему разбору она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учительница зарубежной литературы поймала школьников на невнимательности из-за "Энеиды".

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