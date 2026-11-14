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Учительница рассказала о 5 вещах, за которые никогда не ругает учеников: вирусное видео

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
195
Учительница рассказала о 5 вещах, за которые никогда не ругает учеников: вирусное видео
Американская учительница рассказала, какие нарушения дисциплины допускает в своем классе. Источник: Troy Aossey

За малейшее нарушение дисциплины в классе ученик может получить замечание, и это одна из основных причин, почему дети не любят школу. Однако американская учительница из Техаса по имени Сандра ввела в своем классе необычные правила – она не ругает и не наказывает старшеклассников за 5 поступков, которые обычно заканчиваются дисциплинарными мерами.

Об этих 5 вещах Сандра рассказала в своем TikTok. Видео быстро стало вирусным и набрало более миллиона просмотров. Учительница объяснила, что считает: у каждого правила могут быть исключения, поэтому она не обращает внимания на некоторые нарушения со стороны старшеклассников.

Первое правило касается опозданий на первый урок. Если ученик приходит не вовремя в начале дня, Сандра не ставит ему опоздание. Она объясняет это тем, что не знает, почему именно ребенок задержался: возможно, виноват автобус или кто-то из родителей. Учительница объяснила, что не хочет наказывать учеников за обстоятельства, на которые они не могут повлиять. "80% наших учеников добираются до школы на автобусе, а не самостоятельно за рулем", – рассказала она. Поэтому Сандра не всегда может выяснить причину опоздания и не считает нужным записывать его как нарушение.

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Второе, что разрешает учительница, – есть на уроках. "В моем классе можно есть", – говорит она. В школе учатся примерно 1500-1800 учеников, поэтому обеденный перерыв не всегда позволяет успеть постоять в очереди, получить еду и найти место, чтобы поесть.

Третье правило Сандра ввела только в этом учебном году. Она знала, что ученики и раньше так делали, но только теперь они осмелились открыто об этом попросить. "Ко мне несколько раз подходили ученики и спрашивали: "Можно взять разрешение и просто немного пройтись?" – рассказывает педагог. Такая просьба обычно возникает, когда ребенок испытывает стресс или чрезмерную эмоциональную нагрузку.

Именно поэтому Сандра позволяет ученикам ненадолго выйти из класса, перевести дух, а через пять минут вернуться к занятию. Для нее это признак зрелости. "Спасибо, что общаетесь со мной как взрослые", – говорит она.

Последнее, что разрешает учительница, – работать вместе. Она не возражает против того, чтобы ученики выполняли обычные задания коллективно. Если это не контрольная работа, Сандра вполне поддерживает сотрудничество. В то же время она подчеркивает, что такие правила подходят именно для ее класса и не обязательно будут уместны для каждого педагога.

Сандра получила немало разнообразных комментариев, преимущественно от учеников и других педагогов. Коллеги также поделились собственными необычными подходами к преподаванию. Например, одна учительница написала, что ей все равно, если ученики разговаривают во время работы, главное, чтобы они не отвлекались от задания. Другая поддержала правила Сандры, но предложила небольшое уточнение: "Я преподаю в средней школе. Разрешаю есть, но не разрешаю делиться едой. Это слишком отвлекает".

А вот школьникам, прокомментировавшим этот ролик, больше всего понравилось правило о прогулках. Некоторые признавались, что сходят с ума от мысли, что не могут свободно выйти из класса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие шесть факторов в обучении ребенка зависят от родителей – объяснение учительницы с 30-летним стажем.

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