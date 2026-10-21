Учительница украинского языка объяснила, как ''хакнуть'' Радиодиктант 2026: что стоит знать о стиле Артура Дроня

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТри сценария мира для Украины. Есть ли шанс закончить войну? Интервью с МельникомТри сценария мира для Украины. Есть ли шанс закончить войну? Интервью с Мельником"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Уже есть первые результаты": Зеленский рассказал о важных встречах в Норвегии и программе FREYA"Уже есть первые результаты": Зеленский рассказал о важных встречах в Норвегии и программе FREYAСилы обороны взяли под огневой контроль переправы через Черный Жеребец в Донецкой области: что это означает. КартаСилы обороны взяли под огневой контроль переправы через Черный Жеребец в Донецкой области: что это означает. Карта"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео

Учительница украинского языка объяснила, как "хакнуть" Радиодиктант 2026: что стоит знать о стиле Артура Дроня

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
9
Учительница украинского языка объяснила, как "хакнуть" Радиодиктант 2026: что стоит знать о стиле Артура Дроня
Учительница литературы Виктория Концева планирует писать Радиодиктант со своими учениками и уже готовится к нему. Источник: Facebook / Виктория Концева

Перед Радиодиктантом национального единства 2026 года стоит повторить правила употребления тире и двоеточия в бессоюзных предложениях, оформления прямой речи и написания имен собственных. На это советует обратить внимание учительница украинской и зарубежной литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Виктория Концева.

Своими советами и анализом стиля автора текста этого года Артура Дроня педагог поделилась в материале портала "Освіторія". Она призналась, что и сама планирует писать диктант вместе со своими учениками.

Стиль Артура Дроня

По мнению Виктории Концевой, тексты Дроня отличаются честностью, лаконичностью и разговорным стилем, создающим ощущение близкой беседы с читателем. Автор часто опирается на собственный опыт и пишет в манере размышлений, поэтому диктант этого года также может иметь рефлексивный характер и необычное синтаксическое строение.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
978
Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании
978
Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
549
Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы "родители не самоутверждались"
549
Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы "родители не самоутверждались"
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
507
Матрешки, кокошники и рубли: в мультфильме "Три богатыря" о древнем Киеве обнаружили откровенную российскую пропаганду. Видео
507
Матрешки, кокошники и рубли: в мультфильме "Три богатыря" о древнем Киеве обнаружили откровенную российскую пропаганду. Видео

Одна из узнаваемых черт стиля Дроня – парцелляция, то есть намеренное разделение одного по смыслу предложения на несколько коротких, интонационно самостоятельных частей. Например: "Именно это я знаю. Видел и чувствовал".

Во время диктанта важно не воспринимать такие фрагменты как части одного длинного предложения и не пропустить точки, отмечает Концевая. Также в текстах Дроня встречаются риторические вопросы – их оформляют как обычные вопросительные предложения, ставя знак вопроса в конце каждого.

Учительница украинского языка объяснила, как ''хакнуть'' Радиодиктант 2026: что стоит знать о стиле Артура Дроня

Учительница литературы назвала стиль Артура Дроня разговорным и посоветовала, что повторить, чтобы справиться с его текстом для диктанта. Источник: Facebook / Артур Дронь

Что повторить перед Радиодиктантом

  • Тире и двоеточие в бессоюзных сложных предложениях

Тире ставят, в частности, когда части предложения противопоставляются, сравниваются, когда первая часть указывает на время или условие, а вторая передает следствие или вывод. Например: "Вот вырастешь – поймешь".

Двоеточие нужно, если вторая часть объясняет или дополняет смысл первой либо называет причину. Часто между частями можно мысленно вставить слова "а именно", "что" или "потому что". Например: "Я понял одно: спешить некуда".

  • Знаки препинания в сложных предложениях

Концева советует обратить внимание на синтаксис сложных предложений и тренироваться слышать интонацию: она помогает различать запятую, тире и двоеточие. В то же время окончательный выбор знака зависит от строения и смысла предложения.

  • Прямую речь и диалоги

Прямую речь можно оформлять в кавычках вместе со словами автора или в виде диалога, когда каждую реплику записывают с новой строки и начинают с тире. Если прямая речь стоит перед словами автора, после нее ставят запятую и тире, а слова автора начинают со строчной буквы: "Зайчик, у тебя синдром главного героя", – смеялась она.

Если слова автора стоят перед прямой речью, после них ставят двоеточие. Важно также помнить, что точка в прямой речи обычно стоит после закрывающих кавычек, а вопросительный и восклицательный знаки – перед ними.

  • Вводные слова

В прозе Дроня встречаются, в частности, слова "например", "к счастью", "к сожалению", "может быть". Такие вставные слова выделяют запятыми.

  • Имена собственные и заимствованная лексика.

Готовясь к нынешнему Радиодиктанту, стоит вспомнить правила написания географических названий, имен и других имен собственных, а также иноязычных и разговорных слов. В текстах Дроня могут встречаться необычные словоформы и ироничная передача иноязычных, в первую очередь русских, слов украинскими буквами – "рускі", "родітєлі", "Кіріл", "Сєрґєй Єсєнін".

  • Названия соцсетей.

Если название употребляется без родового слова, его пишут украинскими буквами, со строчной буквы и без кавычек: "написала у фейсбуці", "знашла відео на ютубі". Если есть родовое слово, название пишут с заглавной буквы в кавычках: "у мережі "Фейсбук"", "на платформі "Ютуб"".

  • Написание числительных

Учительница также советует повторить правила написания числительных, в частности слова "пів". По новому правописанию, в значении половины и перед существительным в родительном падеже единственного числа его пишут раздельно – "пів яблука".

Как сообщал OBOZ.UA Радиодиктант национального единства украинцы будут писать 27 октября. В этот день отмечается День украинской письменности и языка. Начало диктанта в 11:00. Чтецами в этом году стали волонтер и популяризатор чтения Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков

Похожие темы
украинский языкРадиодиктант национального единстваправилаучительлитератураАртур ДроньАртур Дронь
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники