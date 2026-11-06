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Учительница с 30-летним опытом назвала шесть факторов в обучении ребенка, которые зависят от родителей

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Учительница с 30-летним опытом назвала шесть факторов в обучении ребенка, которые зависят от родителей
Домашняя атмосфера и адекватные ожидания родителей, помощь с их стороны сильно влияют на успехи ребенка в учебе. Источник: Pexels

На успеваемость ребенка в обучении влияют не только его природные способности и темперамент, но и семейные привычки, ожидания родителей, домашняя атмосфера и опыт вне школы. О ключевых факторах рассказала консультантка по образованию и развитию ребенка, учительница с 30-летним опытом преподавания Наталия Сарвади.

Видео с объяснением педагог опубликовала в своем TikTok. По словам Сарвади, под одним из ее предыдущих роликов подписчица оставила комментарий о том, что даже если родители прикладывают много усилий, ребенок все равно может вырасти ленивым, ведь таким он родился. Однако эксперт указывает, что врожденные факторы – лишь часть того, что определяет отношение ребенка к учебе, и не всегда самая значительная. "Большая часть зависит от семьи, от воспитания. И стараться для ребенка нужно, просто разумно", – объясняет учительница. По ее мнению, важнее всего следующие шесть факторов, которые влияют на желание ребенка учиться и его учебные результаты.

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  • Отношение родителей к образованию

Первый фактор – пример, который взрослые подают детям своим отношением к учебе. Если родители сами постоянно получают новые знания, развиваются и интересуются миром, ребенок будет воспринимать это как привычную часть жизни.

  • Ожидания от ребенка

Второй фактор – требования, которые родители предъявляют школьнику. Сарвади советует соотносить их с реальными способностями и возможностями ребенка, а не с желаниями родителей. "Правильно – ожидания, когда мама видит, какой ребенок, какие у него способности, ставит перед ним посильную планку. А не надежды, когда мама о чем-то мечтает, а ребенок не может этого достичь", – объясняет педагог.

  • Организация учебного пространства

Не менее важна и среда, в которой учится ребенок. Она должна быть удобной, обустроенной в соответствии с его потребностями и такой, где ему приятно проводить время. Правильно организованное пространство может облегчить учебу и помочь сосредоточиться на заданиях.

  • Эмоциональная атмосфера дома

Психологический климат в семье – еще один весьма значимый фактор. "Когда дома спокойно, ребенок может учиться. А когда постоянно кричат, ссорятся, не понимают друг друга, ребенок не может нормально учиться, потому что мозг в стрессе не учится, а выживает", – подчеркивает Сарвади.

  • Участие родителей в учебе

Пятый фактор – внимание и поддержка взрослых. Родителям важно интересоваться делами ребенка, помогать ему преодолевать трудности и поддерживать, когда это нужно. В то же время не стоит выполнять задания вместо школьника: ему нужно постепенно учиться самостоятельности и ответственности.

  • Опыт вне школы

И, конечно, сильное влияние оказывают возможности для развития за пределами школьной программы. Даже лучшая школа не может дать ребенку всего необходимого, поэтому родителям стоит дополнять обучение другими занятиями. "Поэтому то, чего не дает школа, нужно компенсировать кружками, секциями, лагерями, курсами", – советует учительница.

По мнению Сарвади, важно не только то, сколько усилий родители вкладывают в развитие ребенка, но и то, на что именно они их направляют.

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