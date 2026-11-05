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Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
1,9 т.
Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео
Иллюстративное изображение. Учительница из Люксембурга рассказала о своем рабочем дне

Учительница из Люксембурга Салли Вагнер, которая проходит практику в средней школе, рассказала, как проходит ее рабочий день. В этой стране педагоги получают самые высокие зарплаты в мире: начинающие – примерно от $70 000 до $100 000 (от 3,18 млн до 4,55 млн гривен) в год, а при среднем и большом стаже оклады достигают $137 000 – $170 000+ в год (от 6,24 до 7,83 миллиона гривен).

В 7 утра будущая учительница отправляется в школу, где проводит несколько уроков для детей. В посте в Instagram Вагнер рассказывает, что в день съемки видео у нее было 2 урока, на одном из которых она проходила косвенную речь и сюжет сериала "Девочки Гилмор". После занятий она пошла в библиотеку, где готовила следующие темы для школьников.

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По ее словам, студенты-практиканты регулярно должны посещать IFEN (Национальный институт подготовки кадров в сфере образования), где будущие учителя проходят обучение.

"Я – студентка-практикантка, а они регулярно должны посещать IFЕN – это, по сути, место, где вас учат быть учителем", – рассказала Вагнер.

Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео

В какой стране зарплаты учителей самые высокие в мире. Источник: Скриншот

После этого будущая педагог посетила бассейн и вернулась домой снова готовиться к урокам.

Напомним, согласно международному исследованию PISA, которое измеряет способности 15-летних подростков в математике, чтении и естественных науках, Эстония лидирует среди стран Европы. Учителя здесь имеют высокое образование, основное внимание уделяется социальным и личным навыкам, а не академическому обучению, а типичная учебная программа включает широкий спектр предметов – от робототехники до музыки и искусства,

Эстонские педагоги самостоятельно решают, как и где проводить уроки, а также сколько времени уделять изучению предмета. Таким образом в школе создаются свобода и гибкость для всех участников образовательного процесса. Кроме того, учителя обращают внимание на эмоциональное состояние учеников, ведь когда они перестают здороваться, школьные преподаватели начинают волноваться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась интересными фактами об обучении в школе Болгарии.

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