Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео

Учительница из Люксембурга Салли Вагнер, которая проходит практику в средней школе, рассказала, как проходит ее рабочий день. В этой стране педагоги получают самые высокие зарплаты в мире: начинающие – примерно от $70 000 до $100 000 (от 3,18 млн до 4,55 млн гривен) в год, а при среднем и большом стаже оклады достигают $137 000 – $170 000+ в год (от 6,24 до 7,83 миллиона гривен).

Видео дня

В 7 утра будущая учительница отправляется в школу, где проводит несколько уроков для детей. В посте в Instagram Вагнер рассказывает, что в день съемки видео у нее было 2 урока, на одном из которых она проходила косвенную речь и сюжет сериала "Девочки Гилмор". После занятий она пошла в библиотеку, где готовила следующие темы для школьников.

По ее словам, студенты-практиканты регулярно должны посещать IFEN (Национальный институт подготовки кадров в сфере образования), где будущие учителя проходят обучение.

"Я – студентка-практикантка, а они регулярно должны посещать IFЕN – это, по сути, место, где вас учат быть учителем", – рассказала Вагнер.

После этого будущая педагог посетила бассейн и вернулась домой снова готовиться к урокам.

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Напомним, согласно международному исследованию PISA, которое измеряет способности 15-летних подростков в математике, чтении и естественных науках, Эстония лидирует среди стран Европы. Учителя здесь имеют высокое образование, основное внимание уделяется социальным и личным навыкам, а не академическому обучению, а типичная учебная программа включает широкий спектр предметов – от робототехники до музыки и искусства,

Эстонские педагоги самостоятельно решают, как и где проводить уроки, а также сколько времени уделять изучению предмета. Таким образом в школе создаются свобода и гибкость для всех участников образовательного процесса. Кроме того, учителя обращают внимание на эмоциональное состояние учеников, ведь когда они перестают здороваться, школьные преподаватели начинают волноваться.

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