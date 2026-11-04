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Учительница – звезда сети назвала книгу из школьной программы, которую советует прочитать каждому: осмысливать будем всю жизнь

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
537
Учительница – звезда сети назвала книгу из школьной программы, которую советует прочитать каждому: осмысливать будем всю жизнь
Алина Мец назвала "Маленького принца" книгой, которую можно осмысливать всю жизнь. Источник: Pexels

Повесть "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери стоит прочитать каждому независимо от возраста, профессии или жизненного опыта. Так считает учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец, назвавшая это произведение книгой, которая остается актуальной на протяжении всей жизни.

Почему она считает именно эту книгу важной, преподавательница рассказала у себя в TikTok. По словам Мец, несмотря на то, что всю повесть можно прочитать за несколько часов, возвращаться к ее смыслам и переосмысливать прочитанное можно постоянно.

"На первый взгляд – это обычная история о путешественнике, который странствует и по пути встречает необычных персонажей и ищет ответы на, казалось бы, простые вопросы. Но на самом деле – это история о том, как часто мы путаем истинные ценности с тем, что лишь выглядит ценным; как взрослеем и постепенно теряем способность удивляться, искренне радоваться и задавать простые вопросы", – объяснила Мец свой выбор.

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Преподавательница также обратила внимание на то, что "Маленький принц" помогает задуматься о природе любви и дружбы. Ведь любовь – это не только чувство, но и ответственность, дружба не измеряется количеством знакомых, а близость не зависит от расстояния. Самые дорогие вещи в жизни, напоминает книга, нельзя купить, увидеть или измерить.

"Я считаю, что эту книгу должен прочитать каждый, и важно читать ее в разном возрасте и на разных этапах жизни, потому что она учит не просто смотреть на мир, а видеть его, не просто слышать людей, а понимать их, не просто любить, а беречь тех, кого мы впустили в свою жизнь", – поделилась преподавательница.

Еще одна важная мысль, которую, по ее убеждению, передает произведение, – необходимость сохранять в себе детскую искренность, доверие, способность мечтать и видеть сердцем. Ведь иногда для понимания самых сложных жизненных истин достаточно прочитать очень простую книгу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие две украинские книги посоветовал всем украинским подросткам Артур Пройдаков – участник топ-10 рейтинга Global Teacher Prize 2023.

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