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"Учителей загоняют в правовой тупик": эксперт в области образования предупредил о штрафах и исках из-за 35-минутных уроков

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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"Учителей загоняют в правовой тупик": эксперт в области образования предупредил о штрафах и исках из-за 35-минутных уроков
Эксперт в области образования предупредил, что инициатива министра образования может обойтись школам и учителям в копеечку

Идея сократить продолжительность школьных уроков до 35 минут или самовольно изменять их порядок в расписании из-за "ощущения усталости детей" создает серьезную правовую коллизию и грозит школам серьезными финансовыми санкциями. На это указал учитель и эксперт в области образования Александр Козлов.

На своей странице в Facebook Козлов прокомментировал заявление министра образования и науки Украины Андрея Бутенко, с которым тот выступил в конце сентября. Чиновник тогда рекомендовал учителям ориентироваться на самочувствие детей и при необходимости изменять продолжительность урока.

В ответ на это Козлов отметил, что попытки министра заменить действующую нормативно-правовую базу правительственными призывами являются прямым нарушением ч. 3 ст. 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", где непрерывная учебная деятельность для 5–12 классов четко зафиксирована на уровне 45 минут. Сокращение до 35 минут нормативно предусмотрено только для первоклассников, а для 2–4 классов предел составляет 40 минут. Кроме того, согласно Санитарному регламенту, расписание занятий является фиксированным режимом работы учебного заведения: любые корректировки должны утверждаться педагогическим советом и директором в составе образовательной программы еще до начала учебного года или семестра, а не вводиться ситуативно "на ходу".

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''Учителей загоняют в правовой тупик'': эксперт в области образования предупредил о штрафах и исках из-за 35-минутных уроков

За законом, вчителі не можуть самовільно змінювати тривалість уроку

Источник: Pexels

Отдельно эксперт в области образования подчеркнул, что самовольный обмен часами между коллегами подрывает принцип педагогической автономии, поскольку общешкольное расписание подлежит санитарно-гигиенической экспертизе на предмет чередования сложных и легких предметов. Однако наибольшая угроза заключается в финансово-юридических последствиях для школ и педагогов.

"Главная опасность заключается в том, что ни одно выступление или интервью министра не имеет юридической силы для Государственной аудиторской службы Украины или ревизоров финансовых органов. Если ревизоры установят, что учитель регулярно проводил 35 минут вместо 45, а табелировался на полную ставку, это будет квалифицировано как нецелевое использование бюджетных средств или излишне выплаченная заработная плата за неотработанное время. Возмещать эти убытки в бюджет будет вынужден руководитель учреждения или сами учителя", – отметил Александр Козлов.

Эксперт пояснил, что, согласно нормативным актам, заработная плата выплачивается за астрономический час (60 минут), который включает 45 минут преподавательской работы и 15 минут организационно-педагогической деятельности. Систематическое сокращение занятий приводит к накоплению дефицита учебного времени и во время проверок трактуется аудиторами как невыполнение учебного плана в полном объеме.

"Подобные заявления являются ни чем иным, как попыткой переложить ответственность за качество образования на учителя, одновременно загоняя его в правовой тупик. Попытка действовать по принципу "на ощущение детей" во время финансовой проверки обойдется учебным заведениям вполне реальными деньгами и судебными исками", – подытожил эксперт, призвав педагогов руководствоваться исключительно действующими законами, а не публичными декларациями.

Как сообщал OBOZ.UA, поводом для критики стало заявление министра образования и науки Андрея Бутенко, который высказал мнение, что формальный режим занятий не имеет значения при условии достижения "программных результатов", поэтому учителя могут сокращать уроки до 35 минут или менять их местами, если замечают усталость учеников. Позже глава МОН уточнил свою позицию, пояснив, что его высказывания не были обязательным к исполнению приказом, а носили характер общей рекомендации по разгрузке школьников.

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