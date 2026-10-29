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"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
342
"Учиться никогда не поздно": 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео
Украинский дедушка взялся учить иностранный язык ради внуков, которые живут за границей. Источник: VeranoVerde

83-летний украинец начал изучать немецкий язык, чтобы общаться с внучкой, которая живет в Германии. Историю дедушки показала женщина по имени Виктория Гуз.

Видео о нем она опубликовала на своей странице в Instagram. И ролик вызвал волну восторженных комментариев.

В ролике Виктория рассказывает, что ее дедушка живет в Украине и в свои 83 года старательно осваивает иностранный язык. На вопрос, зачем ему немецкий, мужчина с юмором отвечает: "Чтобы с вами разговаривать, если вы забудете украинский". Виктория объясняет, что речь идет о ее восьмилетней дочери, которая живет и учится в Германии, а значит, постоянно находится в тамошней языковой среде.

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При этом дедушка не просто учит слова, но и тщательно записывает материал, разбирается в грамматике и ведет конспекты аккуратным почерком. По словам внучки, он взялся за учебу, чтобы поддерживать активность мозга, и собственным примером доказывает: возраст не должен становиться оправданием для отказа от новых знаний.

''Учиться никогда не поздно'': 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео

Комментаторов впечатлили конспекты дедушки. Источник: Скриншот

Пользователи сети восхитились упорством мужчины. Некоторые признались, что после такого примера тоже хотят продолжать учебу, но уже в почтенном возрасте. Другие обратили внимание на его аккуратные записи и почерк, пошутив, что конспекты дедушки намного опрятнее их собственных.

''Учиться никогда не поздно'': 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео

Учить язык ради внуков – мотивация для людей старшего возраста. Источник: Скриншот

Одна из комментаторок, которая живет в Германии и имеет украинский диплом учительницы немецкого языка, даже предложила бесплатно заниматься с мужчиной онлайн два-три раза в месяц, если он захочет. Другие пользователи поделились похожими историями: кто-то рассказал о дедушке, который начал учить английский ради общения с англоязычными правнуками, а кто-то вспомнил знакомого пенсионера, который сам поставил себе цель освоить немецкий и в итоге ее достиг.

''Учиться никогда не поздно'': 83-летний дедушка из Украины начал изучать немецкий и стал звездой сети. Видео

Дедушке предлагали компанию для изучения языка. Источник: Скриншот

Не обошлось и без шуток: одна из пользовательниц предложила найти дедушке 81-летнюю невесту, чтобы они могли учиться вместе. В то же время многие увидели в этой истории не только пример настойчивости, но и трогательное желание дедушки оставаться близким с семьей, несмотря на расстояние и языковой барьер.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, как выучить иностранный язык без зубрежки, от победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2026 Светланы Меркуловой – она преподает английский в школе.

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