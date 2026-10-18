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"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2 класса озадачила отца школьника

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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"Вечір чим кінчається, а ранок починається?" Загадка для 2 класса озадачила отца школьника
Отца школьника разозлила простая загадка из учебника по чтению. Источник: Pexels

Детская загадка, которую задают в заданиях по украинскому языку во втором классе, сбила с толку отца школьника. Мужчина по имени Сергей Коханович был настолько возмущен ею, что решил высказать свои мысли публично.

Ролик об этой загадке Коханович опубликовал в Instagram. Звучит она так: "вечір чим кінчається, а ранок починається?"  Мужчина назвал логичным ответом "солнце", тогда как в учебнике можно даже найти подсказку – в словах "вечір" и "ранок" выделена буква р, которой заканчивается первое существительное, а второе с нее начинается.

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"Шерсть встала дыбом": как сказать одним словом на украинском, чтобы не было кальки

Это упражнение содержится в учебнике "Украинский язык и чтение" для 2 класса (авторы Николай Вашуленко, Светлана Дубовик). "Спасибо господину Николаю и госпоже Светлане за то, что теперь я буду знать, чем заканчивается вечер, а чем начинается утро. А то я всю жизнь думал, что солнцем. Думал, что оно вечером заходит, а утром восходит", – поделился отец школьника.

При этом Коханович заявил, что такие задания приучают детей к "шаблонному мышлению". Хотя и признал, что в загадке речь идет не о времени суток как таковом, а о "игре слов". "Да, я понимаю, что найдутся люди, которые сейчас начнут меня критиковать в комментариях, что, типа, я неграмотен. Я понимаю это, но, блин, зачем учить ребенка мыслить по такому шаблону? Ну, мне не нужно, чтобы, когда я его спросил, почему машина ехала и остановилась, он мне ответил: "Потому что колеса перестали крутиться". Ну серьезно, зачем себе усложнять жизнь?", – возмутился мужчина.

Впрочем, комментаторы действительно решили раскритиковать позицию отца. Например, указали ему, что он неправильно понял задание. Ведь, действительно, в упражнении нужно было не отгадать загадку, а найти в ней противоположные по значению слова – антонимы. Ими и были "ранок" и "вечір".

''Вечір чим кінчається, а ранок починається?'' Загадка для 2 класса озадачила отца школьника

В комментариях мужчине указали, что он неправильно прочитал задание, да и не понял, что это загадка, требующая нестандартного подхода. Источник: Скриншот

Кроме того, комментаторы указали ему, что подобные задания как раз и учат нестандартному мышлению. И привели пример подобного упражнения, в котором нужно правильно назвать последнее слово в стишке. Если не задумываться, а называть первую рифму, которая придет в голову, получается "свинья". Тогда как в загадке на самом деле описывается корова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о школьной задаче по математике, которая поставила взрослых в тупик.

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