Уровень знаний украинских учеников не нужно оценивать, ориентируясь на баллы, набранные на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Это лишь инструмент, призванный проверить способность ребенка продолжать обучение в высшем учебном заведении.

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Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко. В интервью "Суспільному" он обратил внимание на трудности, с которыми ежедневно сталкиваются и школьники, и учителя.

"В более ужасных условиях, чем украинские дети, сейчас не учится никто. В более ужасных условиях, чем украинские учителя, тоже никто не работает. Весь мир удивляется, как мы вообще учимся", – сказал глава МОН.

Уровень знаний отражает международное исследование качества образования PISA, а не украинский НМТ

Бутенко отметил, что не стал бы связывать качество знаний с результатами Национального мультипредметного теста.

"Этот тест – конкретный инструмент, где каждый вопрос рассчитан на определение определенных способностей ребенка к получению знаний, логическому мышлению и продолжению обучения в высшем учебном заведении. Уровень знаний лучше измеряет общемировой показатель – PISA. Это международное исследование качества образования, которое демонстрирует уровень знаний 15-летних детей во всем мире одновременно", – пояснил министр.

Последние показатели свидетельствуют о глобальном падении уровня знаний (больше всего – в чтении).

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Бутенко рассказал, что осенью 2026 года был на мероприятии PISA, когда ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) представила результаты каждой страны.

"Еще не открыв показатели Украины, руководство Организации экономического сотрудничества и развития благодарило украинских учителей. Это было невероятно. Ведь в информационном поле было много сообщений о том, что у нас упали показатели PISA за предыдущие пять лет. Конечно, они упали, учитывая все эти условия, которые я назвал. Но если вы посмотрите на графики изменения знаний по всему миру – и, в частности, в нашей части планеты, – то мы упали на такое же количество пунктов, что и другие страны. Но война только у нас. Только наши дети учатся в бомбоубежищах и получают знания после бессонных ночей, без света и под психологическим давлением", – подчеркнул чиновник.

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"И учителя так же. Они ведь тоже, проводя урок, переживают: а мой ребенок добежал до бомбоубежища? А муж сегодня не поленился спуститься в укрытие или он сидит на 19-м этаже на Оболони? А есть ли сейчас дома вода и отопление? Ведь все это влияет на нас. Но падение одинаковое", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, если у поступающих в 2027 году будет две попытки сдать НМТ, то они не смогут выбрать лучший вариант. Балл за первое тестирование аннулируют, а засчитают результаты второго участия в экзамене – даже если они будут хуже. Кроме того, такая возможность повлияет и на продолжительность вступительной кампании и образовательного процесса.