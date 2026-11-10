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"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
78
"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад
Иллюстративное изображение. Украинцы упрекнули МОН из-за проведения школьных олимпиад. Источник: Freepik

Мама школьника Анна Мицкевич из Киева пожаловалась на условия проведения школьных олимпиад в дистанционном формате. Женщина отметила, что ее ребенок принимал участие в интеллектуальных соревнованиях по биологии онлайн, которые проходили в последний день каникул

В посте в Facebook Мицкевич подчеркнула, что во время онлайн-трансляции она пыталась правильно настроить камеры. Позже выяснилось, что большинство учеников дисквалифицировали, поскольку родители неправильно организовали видеосъемку.

''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Мама школьника пожаловалась на олимпиаду по биологии. Источник: Скриншот

"Мой ребенок писал олимпиаду по биологии. Дистанционно! Всю олимпиаду я, как обезьяна, скакала перед ребенком, чтобы правильно вести трансляцию, при том что олимпиаду назначили на 15:00. Я уже молчу о дате олимпиады и о том, что у нас фактически украли последний день каникул, чтобы узнать, что большинство детей дисквалифицировали, потому что все родители неправильно снимали", – написала Мицкевич. 

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Кроме того, женщина отметила, что время проведения олимпиады было довольно неудобным, поскольку город находился в блэкауте, поэтому экран засвечивался. 

Украинцы поддержали маму школьника. Некоторые из них отмечали, что олимпиада превратилась в "Оскар" за операторскую работу, а Министерству образования и науки нужно дисквалифицироваться из-за отсутствия организации нормальных условий для участия в интеллектуальных соревнованиях.

''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Для чего нужны школьные олимпиады. Источник: Скриншот

"С каких пор олимпиада превратилась в "Оскар" за операторскую работу? Подавать официальные жалобы в министерство".

''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Украинцы упрекнули МОН из-за школьных олимпиад. Источник: Скриншот

"Себя там дисквалифицируйте. За то, что не можете организовать детям нормальные условия для написания олимпиады и создаете дополнительный стресс".

''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Что не так с олимпиадами в Украине. Источник: Скриншот

В то же время значительное число пользователей сети поддержало идею отменить олимпиады, ведь во многих городах нет света и постоянно звучат воздушные тревоги. А некоторые назвали такие соревнования "совком". 

"Какие олимпиады? Свет включают всего на 2 часа днем и на 2 часа ночью, а им олимпиады. Постоянно воет тревога, а им олимпиада. Как будто МОН живет не в Украине, а за границей. Ужас".

''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Украинцы предложили отменить школьные олимпиады. Источник: Скриншот

"Олимпиады – это прошлый век, "совок". Их давно пора отменить, тем более в такое время – летят ракеты, дроны, нет света. Это издевательство над учителями, детьми, родителями".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что олимпиада во время взрывов в Киеве разозлила сеть.

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