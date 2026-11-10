''С каких пор это превратилось в ''Оскар'' за операторскую работу?'' Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад

Мама школьника Анна Мицкевич из Киева пожаловалась на условия проведения школьных олимпиад в дистанционном формате. Женщина отметила, что ее ребенок принимал участие в интеллектуальных соревнованиях по биологии онлайн, которые проходили в последний день каникул.

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В посте в Facebook Мицкевич подчеркнула, что во время онлайн-трансляции она пыталась правильно настроить камеры. Позже выяснилось, что большинство учеников дисквалифицировали, поскольку родители неправильно организовали видеосъемку.

"Мой ребенок писал олимпиаду по биологии. Дистанционно! Всю олимпиаду я, как обезьяна, скакала перед ребенком, чтобы правильно вести трансляцию, при том что олимпиаду назначили на 15:00. Я уже молчу о дате олимпиады и о том, что у нас фактически украли последний день каникул, чтобы узнать, что большинство детей дисквалифицировали, потому что все родители неправильно снимали", – написала Мицкевич.

Кроме того, женщина отметила, что время проведения олимпиады было довольно неудобным, поскольку город находился в блэкауте, поэтому экран засвечивался.

Украинцы поддержали маму школьника. Некоторые из них отмечали, что олимпиада превратилась в "Оскар" за операторскую работу, а Министерству образования и науки нужно дисквалифицироваться из-за отсутствия организации нормальных условий для участия в интеллектуальных соревнованиях.

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"С каких пор олимпиада превратилась в "Оскар" за операторскую работу? Подавать официальные жалобы в министерство".

"Себя там дисквалифицируйте. За то, что не можете организовать детям нормальные условия для написания олимпиады и создаете дополнительный стресс".

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В то же время значительное число пользователей сети поддержало идею отменить олимпиады, ведь во многих городах нет света и постоянно звучат воздушные тревоги. А некоторые назвали такие соревнования "совком".

"Какие олимпиады? Свет включают всего на 2 часа днем и на 2 часа ночью, а им олимпиады. Постоянно воет тревога, а им олимпиада. Как будто МОН живет не в Украине, а за границей. Ужас".

"Олимпиады – это прошлый век, "совок". Их давно пора отменить, тем более в такое время – летят ракеты, дроны, нет света. Это издевательство над учителями, детьми, родителями".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что олимпиада во время взрывов в Киеве разозлила сеть.