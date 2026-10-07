Ведра вместо туалетов и никакой вентиляции: история со школьным убежищем в Кропивницком получила продолжение

В школьном убежище Лингвистического лицея в Кропивницком, где дети ходили в туалет в ведро, установили новые биотуалеты. Сейчас это единственная возможность оборудовать туалет в помещении, где не подведены канализационные трубы.

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Об этом Суспільному рассказала руководительница управления образования Кропивницкого горсовета Лариса Костенко. Также в убежище установили рукомойники вместо емкостей с водой, которыми пользовались школьники.

"К сожалению, в этом помещении отсутствуют канализация и водоснабжение, поэтому в соответствии с нормативными документами и правилами нам разрешено использовать выносные баки или биотуалеты. Что касается выносных баков, то на фото как раз и видны элементы этих выносных баков, а то, что ответственные лица из технического персонала сняли специальные крышки, которыми накрываются эти баки, – этим занимается комиссия; взяты объяснения, и установлено, что администрация не проконтролировала, чтобы эти баки своевременно менялись", – сказала Костенко.

При управлении образования создана комиссия, которая занимается решением вопроса о соответствии условий для школьников в укрытии. В то же время директор школы Александр Саржевский рассказал, что накануне 1 сентября учебное заведение получило акт готовности к новому учебному году и использованию укрытия, а у комиссии не было замечаний.

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"В состав комиссии входят представители сферы образования, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, гражданской защиты и государственной продовольственной службы, и именно они принимают укрытия. Я лично присутствовал при подписании актов во время приемки укрытий. Бывали годы, когда высказывали некоторые мелкие замечания, давали нам день-два на их устранение. В этом году замечаний не было. Я согласен с родителями в том, что оно не совсем эстетично, но минимальным требованиям к самому простому убежищу, предусмотренным действующим законодательством, оно соответствует. Косметический ремонт, необходимый для обеспечения минимальных требований пребывания детей в укрытии, сотрудники учреждения провели", – отметил Саржевский.

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"Я общался с родителями первоклассников, и тогда я им сказал, что в октябре, как минимум, будут установлены биотуалеты. Я не говорил им "1 октября", я говорил "в октябре". Сегодня 6 октября, они уже установлены. Биотуалеты закуплены за счет городского бюджета, и стоимость трех биотуалетов превышает 15 тысяч гривен", – добавил он.

Сейчас родители учеников лицея собирают подписи для обращения в управление образования, чтобы ученикам создали лучшие условия пребывания в укрытии. В частности, установили вентиляцию и нормальный туалет. Они надеются, что это произойдет до начала зимы. С этим соглашается и директор учебного заведения. В школе учатся 609 учеников в две смены, укрытие вмещает 405 человек. Здесь есть естественная вентиляция, которая, по словам директора, соответствует требованиям к школьным укрытиям.

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"Я согласен, что некоторые моменты вполне могут не понравиться детям, но в настоящее время мы делаем ставку на то, чтобы предоставлять детям образовательные услуги на достаточном уровне и обучать наших детей. И те укрытия, которые в определенной степени гарантируют безопасность во время воздушных тревог", – сказал Саржевский.

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Здание лицея является памятником архитектуры, ему 206 лет. Ремонт или перестройка памятников регулируются законом "Об охране культурного наследия". Именно поэтому необходимо получить множество разрешений, чтобы что-то изменить в здании. В то же время отдельно средства на укрытия не выделяются, а всей суммы, которая предоставляется учреждению, не хватает на его обустройство.

В городском совете ищут способы улучшить условия в убежище.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что омбудсмен по вопросам образования выступила против запрета на использование телефонов на уроках и переменах.