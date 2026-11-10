Отвлекают от учебы: ученикам полностью запретят телефоны в школах Англии

В Англии ученикам полностью запретят пользоваться телефонами в течение всего учебного дня. Ужесточение соответствующих правил для школ уже одобрило правительство.

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Как сообщает BBC, в июне вступили в силу обязательные рекомендации, возлагающие на школы и образовательные объединения юридическую ответственность за обеспечение соблюдения запрета на телефоны в течение дня. Теперь министры заявляют, что с сентября 2027 года требования станут строже нынешней политики "не видеть и не слышать", которой придерживаются некоторые учебные заведения. Согласно действующим правилам ученики могут оставлять телефоны в сумках, если устройств не видно и не слышно их звуков. Однако союзы директоров школ предупреждают: без дополнительного государственного финансирования учреждениям будет сложно ввести более строгие ограничения.

Министр образования Люси Пауэлл заявила, что главный сигнал правительства для родителей и учеников таков: "Школа – это место для учебы и дружбы, а не для прокручивания ленты". В правительстве настаивают: доступ к телефонам "отвлекает детей от учебы и общения друг с другом".

Как именно выполнять эти требования, каждая школа сможет определять самостоятельно. Так, некоторые учреждения уже приобрели специальные чехлы, в которых можно заблокировать телефон, или оборудовали защищенные шкафчики, куда ученики помещают свои гаджеты на время уроков. Другие собирают телефоны в начале учебного дня или вообще запретили приносить их на территорию школы.

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Пауэлл отметила, что такие меры могут помочь изменить культуру поведения во всем учебном заведении. По ее словам, именно этого правительство хочет добиться в каждой школе.

Директор академии для мальчиков Burnage Academy for Boys в Манчестере Карл Гаррисон рассказал и, что учебное заведение потратило 20 тысяч фунтов стерлингов на установку металлодетекторов и приобретение специальных чехлов для телефонов. Это позволило не допустить, чтобы ученики пользовались гаджетами в течение дня. По его словам, хотя некоторые школьники восприняли нововведение как ограничение собственной свободы, хранение телефонов в недоступном месте способствовало более активному общению между детьми. "Теперь они могут разговаривать друг с другом, а не листать ленту на экране", – пояснил директор. И добавил, что ученики стали лучше сосредотачиваться на учебе, а их оценки улучшились.

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Генеральный секретарь профсоюза руководителей школ NAHT Пол Уайтмен согласился, что телефоны могут создавать "проблемы с безопасностью" и отвлекать учеников в течение учебного дня. В то же время он подчеркнул, что более строгие меры, рекомендованные новыми правилами, потребуют дополнительных расходов.

Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Пепе Ди'Азио отметил, что новые рекомендации по крайней мере вносят некоторую ясность в вопрос ограничений. Однако, по его словам, директора не могут просто заставить мобильные телефоны исчезнуть из школ. "Если от всех учебных заведений потребуют обеспечить каждого ученика чехлом с замком или другим надежным местом для хранения телефона, расходы будут действительно значительными", – объяснил он. По мнению Ди’Азио, реализовать это требование без государственного финансирования будет невозможно.

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Отвечая на вопрос о финансировании, Павелл сказала, что хочет оставить директорам достаточно самостоятельности, чтобы они могли выбирать способы введения ограничений, которые лучше всего подходят их школам. При этом инициативу действующей власти поддержали и в теневом правительстве. Его министр образования Лора Тротт заявила, что "очень рада, что лейбористы наконец прислушались к нам и согласились ввести полноценный запрет смартфонов в школах". Она также поддержала решение пересмотреть стандарты безопасности технологий, которые используют в учебных заведениях. Правительство объявило о такой проверке после призывов усовершенствовать соответствующие рекомендации.

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Поскольку образовательная политика относится к полномочиям отдельных частей Соединенного Королевства, правила использования телефонов в школах различаются в зависимости от региона. Например, в Шотландии правительство заявило о намерении принять новый закон, который ограничит личное использование телефонов в школах. Летом там также начали общественные консультации по этому вопросу.

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В Уэльсе парламент Сенедд недавно отклонил предложение ввести общенациональный законодательный запрет на телефоны в классах. Школам по-прежнему рекомендуют ограничивать использование устройств в течение учебного дня, однако директора могут самостоятельно определять правила для своих учреждений.

В Северной Ирландии министр образования Пол Гивен в августе начал 12-недельные общественные консультации по вопросу возможного законодательного ограничения мобильных телефонов в школах. Он призвал внедрить "более строгий и последовательный подход во всей системе образования".

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Правила использования телефонов в школах не связаны с будущим запретом социальных сетей для детей младше 16 лет в Великобритании. Его планируют ввести в марте. Детям запретят пользоваться такими платформами, как Instagram, Snapchat и TikTok. По словам министра культуры, в список сервисов, на которые может распространиться ограничение, также могут войти маркетплейсы Vinted и eBay.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких впечатляющих результатов удалось добиться одной из престижных британских школ благодаря отказу от использования гаджетов в учебе.