Вход по Face ID, цветочный магазин и место для сна: украинка, которая "поступила" в университет в Астане, показала его изнутри. Видео

Отдельные корпуса для разных направлений обучения, библиотеки, спортивный комплекс с бассейном, зоны отдыха, общежития с хорошим ремонтом и даже цветочный магазин – так выглядит Назарбаевский университет в Астане. Его показала украинка Настя Антохив, побывавшая там на экскурсии.

Видео дня

Видео девушка опубликовала в Instagram. По словам Насти, увиденное в казахстанском вузе настолько ее впечатлило, что после экскурсии она даже захотела поступить в это учебное заведение. Правда, позже девушка уточнила, что пока это лишь мечта, а не свершившийся факт.

Первым, что удивило украинку, стала система доступа в университет: попасть внутрь можно с помощью Face ID. А уже за дверями, признается Настя, она почувствовала себя "словно в каком-то американском университете". Особенно ее впечатлила просторная аллея на территории кампуса.

Девушка рассказала, что Назарбаевский университет входит в число 200 лучших вузов мира. Для разных направлений обучения здесь оборудованы отдельные корпуса, есть библиотеки, рабочие пространства и переговорные комнаты, которые студенты могут бронировать для встреч и звонков. Поскольку Настя работает онлайн, она сразу начала присматриваться к удобным местам для работы.

В то же время университет позаботился и об отдыхе студентов: на территории есть специальные зоны, консоли PlayStation и места, где можно прилечь поспать между занятиями. Отдельно украинка показала спортивный комплекс с большим бассейном, теннисными кортами и просторным спортивным залом. По ее словам, ей понравилась сама возможность легко совмещать учебу и занятия спортом, не тратя время на дорогу до других локаций.

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Не меньше Настю удивила инфраструктура кампуса. Здесь работают кафе, столовые, магазины и даже цветочный магазин. Для студентов предусмотрены общежития с современным ремонтом, а также больница. Поэтому жители кампуса могут получить практически все необходимое, не покидая территорию университета.

Отдельно на территории университета предусмотрено жилье для преподавателей, которые приезжают из-за границы вместе с семьями. Это отдельные дома, а для детей таких сотрудников обустроили детский сад и школу. Вокруг достаточно места для прогулок, а неподалеку расположено озеро в форме буквы N.

Главные истории дня

Настя призналась, что масштаб территории настолько ее поразил, что самостоятельно она, вероятно, не смогла бы быстро сориентироваться. "Я вам клянусь, если бы я здесь ходила одна, я бы уже сто раз заблудилась, потому что территория настолько огромная, что словами вам тут не передать", – поделилась девушка.

Больше всего украинке понравилось, что в университете продумали взаимосвязь между всеми сторонами студенческой жизни: учебой, работой, спортом и отдыхом. Преподавание здесь ведется на английском языке, однако поступить в это учебное заведение непросто из-за высокой конкуренции.

В конце Настя уточнила, что ее слова о поступлении в университет – пока лишь мечта. Она появилась у девушки после экскурсии, которую организовала для нее подруга.

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