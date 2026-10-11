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"Она их у соседа отобрала?" Маму школьника вывела из себя задача для 4 класса о 20 тетрадях

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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icon 1,1 т.
"Она их у соседа отобрала?" Маму школьника вывела из себя задача для 4 класса о 20 тетрадях
Маму школьника возмутила неудачная формулировка задачи в учебнике математики для 4 класса НУШ. Источник: Freepik

Волонтерку и маму двоих школьников Юлиану Березуцкую возмутила формулировка математической задачи из учебника для 4-го класса "Новой украинской школы" ( НУШ). Женщина пожаловалась на некорректную формулировку, которая может серьезно сбить с толку.

Об этом Березуцкая написала на своей личной странице в Facebook. По её словам, речь идёт об учебнике "Математика"для 4 класса авторства Натальи Листопад. Недовольство вызвала задача под номером 265.

''Она их у соседа отобрала?'' Маму школьника вывела из себя задача для 4 класса о 20 тетрадях

Пост Юлианы Березуцкой. Источник: Скриншот

Условие задачи не сбило женщину с толку. Она звучит так: у семи учеников есть 35 тетрадей, поровну у каждого. "Здесь все ясно, первое действие логично: 35 делим на 7, получаем по 5 тетрадей у каждого ребенка", – написала Березуцкая.

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А вот то, как сформулирован финальный вопрос, вызвало у неё возмущение. "И вот финальный аккорд от автора: „У скольких из этих учеников есть 20 тетрадей?" Уважаемая госпожа Листопад!!!!! Правильный ответ с точки зрения здравого смысла – НИ У КОГО! Ведь вы сами строкой выше написали, что у каждого всего ПО ПЯТЬ тетрадей! Откуда у одного ребенка вдруг возьмётся двадцать?! Она их у соседа отобрала?", — написала мать школьника.

В конце концов она добавила, что если авторка имела в виду математическое действие, то вопрос стоило сформулировать понятнее, соблюдая правила украинского языка, например: "У какого количества учеников вместе будет 20 тетрадей?"

Березуцкая также пожаловалась, что подобные ляпы в современных учебниках она замечает регулярно. По её словам, из-за этого у неё иногда "кровь из глаз".

''Она их у соседа отобрала?'' Маму школьника вывела из себя задача для 4 класса о 20 тетрадях

Комментаторы отметили, что вопрос на самом деле сформулирован корректно

Впрочем, комментаторы с ней согласились не до конца. Некоторые действительно согласились с тем, что школьные задания часто бывают слишком сложными и запутанными. По их мнению, формулировки в учебниках иногда напоминают "экзамены по ПДД", а редакторам стоит давать тексты на вычитку людям "со стороны".

Впрочем, другие указали на то, что задания сформулированы пусть и не самым удачным образом, но всё же вполне понятно. "Ключевое: "у скольких", а не "у кого". Терпения тебе, дорогая", — написала одна из комментаторов.

''Она их у соседа отобрала?'' Маму школьника вывела из себя задача для 4 класса о 20 тетрадях

Прозвучало мнение, что такие хитроумные формулировки, напротив, формируют у ребенка более сложное мышление. Источник: Скриншот

Также прозвучало замечание, что такие задачи развивают нестандартное и логическое мышление. Немного усложненное условие учит ребенка анализировать, что понадобится на олимпиадах или в старших классах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как задача о длине удава довела отца ученика 2-го класса до истерики.

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