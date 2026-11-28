Детям важно слышать от родителей не только "да", но и "нет", ведь оба слова помогают формировать чувство поддержки и понимание личных границ. Об этом рассказал эксперт и ведущий шоу "Супермама" Дмитрий Карпачев.

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Так он прокомментировал стиль воспитания, которого придерживается одна из участниц проекта по имени Натали. Она с мужем растит двух его детей от предыдущего брака, также у пары есть общая дочь. Во время шоу женщина призналась, что своей дочери позволяет практически все.

По словам Карпачева, ребенку важно слышать от родителей слово "да", ведь оно показывает, что его желания важны и он может рассчитывать на поддержку. В то же время отказы помогают понять, что в жизни исполняются не все желания и что нужно уважать не только собственные, но и чужие границы.

Карпачев объяснил, что склонность родителей постоянно соглашаться с ребенком или, наоборот, все ему запрещать может быть связана с их собственным детским опытом и пережитыми травмами. "Вседозволенность обычно является результатом эмоционального голода в детстве. Полные запреты могут быть следствием жесткого или слишком консервативного воспитания", – отметил эксперт.

По мнению телеведущего, ответственные родители должны обдуманно использовать разрешения и запреты в общении с детьми. "Лучшим подходом в воспитании будут здравый смысл и соблюдение баланса", – подытожил он.

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