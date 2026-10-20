Вступительный взнос в размере 20 тыс. грн и 13 тыс. грн ежемесячно: в Киеве обнаружили ''золотой'' государственный детский сад. Видео

В Оболонском районе Киева обнаружили государственный детский сад, где требуется вносить "благотворительные" взносы. Так, чтобы поступить в это учебное заведение, необходимо заплатить 20 тысяч гривен, после чего ежемесячно вносить 13 тыс. грн.

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Перечислять средства необходимо на счет благотворительного фонда, которым руководит Александра Скидан, которая и связывается с родителями по поводу зачисления детей. Об этом сообщает проект "Хапуга.ua".

Как выяснили журналисты, средства якобы идут на покрытие расходов на видеонаблюдение и игровые площадки. В то же время, по словам руководительницы фонда, которая также проводит экскурсию для родителей по учебному заведению, 70% от оплаты идет на зарплаты сотрудникам.

"У нас одноразовый взнос: платите один раз и больше не платите. Каждый месяц, ходим мы или нет, люди на работе. Нам их удерживать на работе – кадры сейчас это проблема, очень трудно. А особенно еще и с учетом того, чтобы они были квалифицированными. 70% от вашей платы идет на людей. Это наша самая основная статья расходов. И это наша самая основная цель здесь", – рассказала Скидан.

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Если же родители не смогут платить, то она советует выбрать другой детский сад, а родители, которые все же согласились на условия, в результате перечисляют на счета фонда от 75 до 130 тыс. грн ежегодно.

В то же время официальное руководство учреждения сообщило, что никаких средств от фонда работники детского сада никогда не получали и не получают. Средства от благотворительного фонда не поступали ни наличными, ни на счета учреждения, ни в виде целевого финансирования, ни в виде перечислений в пользу детского сада.

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Общаться лично Скидан отказалась, ограничившись сообщением в мессенджере. Мол, никакой информации предоставлять не будет, законом это не предусмотрено, а никаких тарифов родителям они не выставляют.

На сайте детского сада фонд отчитывается, что за последние три года якобы было перечислено на доплату персоналу государственного учебного заведения более 8 млн грн. В районном управлении образования лишь пожимают плечами – о вступительных взносах знают, но ничего не могут поделать, мол, все добровольно и законно.

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Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предупреждает, что в этой схеме есть признаки не только вымогательства.

"Прежде всего, это незаконная передача персональных данных, это возможное вымогательство. Я хочу отметить, что передача персональных данных ни детей, ни родителей другим посторонним лицам невозможна, она запрещена и является противозаконной. Это вообще недопустимо, потому что руководитель благотворительного фонда не может управлять работниками учреждения дошкольного образования, коммунального учреждения, подчеркну, города Киева", – сказала Лещик.

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