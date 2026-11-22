Родители могут испытывать гнев, раздражение, тревогу или обиду на детей, но это не значит, что они должны срываться на крик или наказывать их из-за собственных эмоций. Научиться распознавать свои чувства и справляться с ними помогает так называемый "треугольник изменений" – модель, объясняющая, откуда берутся эмоциональные реакции и как вернуть себе внутреннее равновесие.

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Что это такое и как работает этот треугольник, рассказала психотерапевт Хилари Джейкобс Гендель в материале для издания Psychology Today. Она объяснила, почему родителям важно не подавлять негативные эмоции, а учиться понимать их, и привела пример того, как можно установить границы для ребенка, не срываясь на него.

Что на самом деле означает эмоциональная регуляция

По словам Гендель, эмоциональная регуляция – это состояние, когда нервная система находится в равновесии. Тогда человек может чувствовать свои эмоции, эффективно справляться с ними и строить близкие и чуткие отношения с другими. В таком состоянии поведение или чувства ребенка не воспринимаются как угроза, а родители сохраняют способность сочувствовать и интересоваться тем, что с ним происходит.

В то же время воспитание детей регулярно нарушает это равновесие, ведь они могут пробуждать в родителях очень сильные чувства. Гендель отметила, что и сама раньше считала единственным способом успокоиться подавление эмоций или попытки отвлечься от них. Эту мысль разделяют многие люди, ведь нас не учат понимать собственные чувства и правильно справляться с ними.

Однако цель не в том, чтобы стать родителями, которые никогда не сердятся, не раздражаются, не боятся и не чувствуют себя подавленными. Это невозможно, поскольку эмоции заложены в работе мозга и тела, поэтому полностью избавиться от них нельзя. Кроме того, подавление чувств нарушает работу нервной системы, создает дополнительную нагрузку на психику и организм, а значит, может усиливать тревожность и депрессию.

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Вместо этого психолог советует научиться понимать свои эмоции, развивать эмоциональную осознанность и постепенно осваивать способы их проработки. Например, если человек может распознать и назвать гнев, страх, стыд, грусть или разочарование, которые испытывает, это уже становится первым шагом к эмоциональному равновесию.

Такой подход, подчеркивает Гендель, существенно отличается от привычки игнорировать свои чувства и просто приказывать себе "успокоиться". Ведь можно злиться, но не кричать; тревожиться, но не пытаться все контролировать; чувствовать обиду, но не наказывать за нее ребенка. Точно так же можно грустить, не замыкаясь в себе, или разочаровываться, не заставляя ребенка чувствовать себя виноватым.

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"Треугольник изменений": ориентир для эмоциональной регуляции

Одним из действенных способов понять сложные эмоции и научиться справляться с ними Гендель называет "треугольник изменений". Это своеобразная карта эмоциональных состояний, которую она адаптировала на основе психотерапевтического подхода AEDP и научных исследований эмоций.

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Прежде всего эта модель помогает разобраться в основах эмоций и понять, как они проявляются в психике и теле. Благодаря этим знаниям люди могут меньше бояться собственных чувств и с большим интересом исследовать то, что происходит у них внутри.

Когда что-то огорчает или раздражает, психолог советует обратить внимание на свое внутреннее состояние и определить, где именно вы находитесь на "треугольнике изменений". У него есть четыре основные зоны.

В верхнем левом углу расположены защитные механизмы , с помощью которых человек избегает собственных эмоций. Это могут быть крик, отстранение, стремление все контролировать или употребление алкоголя – лишь несколько примеров того, как люди стараются не сталкиваться со своими чувствами напрямую.

, с помощью которых человек избегает собственных эмоций. Это могут быть крик, отстранение, стремление все контролировать или употребление алкоголя – лишь несколько примеров того, как люди стараются не сталкиваться со своими чувствами напрямую. В верхнем правом углу – тревога, чувство вины и стыд. Эти сдерживающие эмоции помогают приглушать базовые чувства.

помогают приглушать базовые чувства. В нижнем углу "треугольника изменений" расположены семь базовых эмоций . Именно одну из них человек может испытывать в конкретный момент.

. Именно одну из них человек может испытывать в конкретный момент. Четвертая зона – состояние покоя и равновесия. Гендель описывает его как ощущение подлинного себя. По словам психолога, именно в этом открытом миру состоянии аутентичного "я" стоит проводить как можно больше времени.

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Защитные механизмы и сдерживающие эмоции скрывают более глубокие базовые чувства – гнев, грусть, страх, отвращение или радость. Когда человек называет свои эмоции и признает их право на существование, он делает первый шаг к восстановлению равновесия.

Поэтому каждый раз, когда эмоциональное состояние выходит из-под контроля, цель состоит в том, чтобы пройти "треугольник изменений" в обратном направлении: от защитных реакций вернуться к открытому состоянию аутентичного "я", в котором человек способен регулировать свои эмоции.

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Гендель советует в следующий раз, когда вас что-то огорчит или раздражит, не спешить реагировать, а сделать паузу и спросить себя:

Что я сейчас чувствую?

Где именно в теле я чувствую эту эмоцию?

О чем она пытается мне сказать?

Есть ли за ней другая, более глубокая эмоция или потребность?

По словам психолога, такое любопытство к собственному состоянию помогает создать пространство между чувством и действием. И именно это пространство может изменить то, как родители воспитывают детей.

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Как эмоциональная регуляция проявляется в повседневной жизни

Гендель предлагает представить ситуацию: восьмилетний ребенок отказывается выключать телевизор. Родители чувствуют, как напрягается тело, сердце начинает биться быстрее, а в голове появляется мысль: "Почему этот ребенок никогда меня не слушает?"

В таком случае можно накричать: "Немедленно выключи телевизор!" А можно остановиться и сделать паузу, обратив внимание на собственные чувства: "Я очень злюсь". Если прислушаться к своему гневу и попытаться понять, почему он возник и чего сейчас не хватает, можно заметить, что за ним скрываются другие переживания: "Я истощена. Я чувствую себя беспомощной. Мне нужно сотрудничество".

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Сама ситуация от этого не изменится: ребенку все равно нужно выключить телевизор. Однако теперь родители будут реагировать осознаннее, а не просто давать выход эмоциям.

Как объясняет Гендель, можно установить те же границы, но не делать ребенка мишенью для чувств, с которыми взрослый еще не справился. В этом и заключается эмоциональная регуляция. Вместо того чтобы кричать, психолог советует спокойно забрать у ребенка пульт, выключить телевизор и сказать: "Время просмотра телевизора закончилось".

Родителям тоже нужны навыки управления эмоциями

Гендель отметила, что родители уделяют много времени тому, чтобы научить детей понимать свои чувства. Они просят малышей выражать эмоции словами, учат делать глубокие вдохи, поощряют называть то, что дети чувствуют, и успокаиваться.

Однако сами взрослые тоже нуждаются в этих навыках. Более того, один из самых действенных способов развить эмоциональный интеллект ребенка – работать над собственным. Когда родители учатся понимать и прорабатывать свои чувства, им становится легче помогать детям делать то же самое.

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