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"Вибачити Миколу" или "Миколі"? Запомнить это поможет простое правило

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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"Вибачити Миколу" или "Миколі"? Запомнить это поможет простое правило
В украинском языке прощение "дарують" - и это послужит нам подсказкой. Источник: Pexels

К вам пришел знакомый Микола и извинился за причиненную обиду. Чтобы уладить конфликт, вы простите Миколу или Миколі? А ведь с точки зрения украинского языка правильным является только один вариант.

Путаница в падежах здесь возникла, конечно же, из-за влияния русского языка. OBOZ.UA полистал словари, чтобы разобраться, как же правильно.

Чтобы не допустить ошибки в этой конструкции, нужно употреблять дательный падеж – "кому?", "чему?" То есть прощать вину мы будем Миколі. "Вибачити Миколу" – это калька с русского "простить Николая", ее лучше избегать.

''Вибачити Миколу'' или ''Миколі''? Запомнить это поможет простое правило

Правописний словник радить вживати після дієслова "вибачити" іменник у давальному відмінку. Источник: Скриншот

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Но как запомнить правильную форму? Здесь нам на помощь придет один из синонимов глагола "вибачати" – "дарувати". После него вряд ли кто-то будет употреблять существительное в неправильном падеже. Итак, если мы "даруємо" свое прощение, то делаем это именно "комусь", а не "когось". Такое совпадение и поможет запомнить правильную форму существительного в данном словосочетании.

Кстати, хотя в украинском языке в основном принято просить прощения за что-то, также вполне естественно будет употребить предлог "на". Недаром же существует устойчивое выражение "пробачте на слові". Хотя такой вариант считается устаревшим.

Ранее OBOZ.UA объяснял, что именно означает выражение "на годину вперед" – у некоторых говорящих оно вызывает затруднения.

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