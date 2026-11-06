Воспитательница из США каждое утро задает детям один особенный вопрос: ритуал завирусился в сети

Воспитательница из американского штата Луизиана Лорен Малмор каждое утро предлагает детям самим выбрать, как они хотят поздороваться: обняться, пожать руки, дать "пять" или станцевать. Видео с этим ритуалом привлекло внимание к тому, как простой выбор помогает детям чувствовать себя комфортно в классе.

Видео дня

Ролик опубликовала начальная школа Brusly, в дошкольном классе которой работает Малмор. На видео показано, как перед началом занятий воспитательница лично приветствует каждого ребенка у двери и просит его выбрать приветствие, которое тот хочет получить. На стене у входа висят таблички с вариантами. Дети могут указать на табличку и таким образом выбрать объятия, помахать рукой, коснуться кулаками, поздороваться с помощью танца или воспользоваться другими жестами.

Комментаторов поразило, что малышам дают возможность самостоятельно определить степень физического контакта, на который они готовы пойти. Это может быть вежливый поклон на расстоянии, совместный подбадривающий танец, ведь Малмор танцует вместе с малышом, а могут быть крепкие объятия. И ребенок сам показывает, когда ему это комфортно и даже нужно.

За историей Лорен стоит и личная утрата, рассказывает издание Today. С юности она хотела стать учительницей, но финансовые трудности заставили женщину пойти работать. Иногда у нее было две работы, а иногда даже три. В 2020 году женщина родила сына, которого назвала Эриком. Это побудило Малмор вернуться к учебе, несмотря на то что она воспитывала ребенка одна. Когда мальчик умер в возрасте 18 месяцев из-за врожденного порока сердца, женщина решила во что бы то ни стало закончить учебу и все-таки стать учительницей в память о сыне. Теперь в его честь класс, в котором преподает Лорен, украшен изображениями Микки Мауса – персонажа любимых мультиков Эрика.

РЕКЛАМА

Воспитанники часто приносят ей рисунки и записки, показывают первые попытки писать и рисовать, а иногда дарят игрушки. Некоторые просят обняться даже посреди занятия. Лорен рассказывает, что видит частичку сына в каждом из своих учеников.

Больше всего Малмор надеется, что дети запомнят ее не за то, что она научила их читать и считать, а за добрый след, который она оставила в их жизни. Например, за то, что с вниманием отнеслась к их желанию поздороваться по-особенному.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю воспитательницы детского сада в Виннице Веры Бережок, которая выиграла Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Главные истории дня