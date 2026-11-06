Воспитательница из США каждое утро задает детям один особенный вопрос: ритуал завирусился в сети

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Десятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоДесятки пленных и сотни пораженных целей: ГУР провело операцию "Чебуречная" на Сумщине. ВидеоСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаСилы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные ГенштабаРоссии устроили массовый бойкот, Германия угрожает, спонсоры – отказываются, но Украина под ударом: громкий скандал с чемпионатом мира по хоккею-2027России устроили массовый бойкот, Германия угрожает, спонсоры – отказываются, но Украина под ударом: громкий скандал с чемпионатом мира по хоккею-2027В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видеоВ Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видеоТайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧТайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с Украиной"Желаем справедливого мира": Фицо заявил о подготовке масштабных инфраструктурных проектов с УкраинойИллюстрационное фото. ГороскопИдеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всехАнетта Барсивна без маски, киста Насти Каменских и Виталий Козловский в Москве. Интервью с "королевой Троещины", которая держит менталку украинцевАнетта Барсивна без маски, киста Насти Каменских и Виталий Козловский в Москве. Интервью с "королевой Троещины", которая держит менталку украинцевБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииБыло четыре случая: британского комика признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилииМобилизация в Украине: куда обращаться, если гражданин не согласен с действиями ТЦКМобилизация в Украине: куда обращаться, если гражданин не согласен с действиями ТЦК
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Воспитательница из США каждое утро задает детям один особенный вопрос: ритуал завирусился в сети

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
558
Воспитательница из США каждое утро задает детям один особенный вопрос: ритуал завирусился в сети
Детский сад, иллюстративное фото. Источник: Pexels

Воспитательница из американского штата Луизиана Лорен Малмор каждое утро предлагает детям самим выбрать, как они хотят поздороваться: обняться, пожать руки, дать "пять" или станцевать. Видео с этим ритуалом привлекло внимание к тому, как простой выбор помогает детям чувствовать себя комфортно в классе.

Ролик опубликовала начальная школа Brusly, в дошкольном классе которой работает Малмор. На видео показано, как перед началом занятий воспитательница лично приветствует каждого ребенка у двери и просит его выбрать приветствие, которое тот хочет получить. На стене у входа висят таблички с вариантами. Дети могут указать на табличку и таким образом выбрать объятия, помахать рукой, коснуться кулаками, поздороваться с помощью танца или воспользоваться другими жестами.

Комментаторов поразило, что малышам дают возможность самостоятельно определить степень физического контакта, на который они готовы пойти. Это может быть вежливый поклон на расстоянии, совместный подбадривающий танец, ведь Малмор танцует вместе с малышом, а могут быть крепкие объятия. И ребенок сам показывает, когда ему это комфортно и даже нужно.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
8,8 т.
Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео
8,8 т.
Учительница из Люксембурга, где педагоги получают самые высокие зарплаты в мире, показала свой рабочий день. Видео
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,4 т.
Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео
1,4 т.
Украинка шокировала условиями в частном детском саду Франции за 500 евро в месяц: директор как уборщица, грязные туалеты и шезлонги вместо кроватей. Фото и видео
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
417
Выберите кота: тест покажет ваш самый большой страх
417
Выберите кота: тест покажет ваш самый большой страх

За историей Лорен стоит и личная утрата, рассказывает издание Today. С юности она хотела стать учительницей, но финансовые трудности заставили женщину пойти работать. Иногда у нее было две работы, а иногда даже три. В 2020 году женщина родила сына, которого назвала Эриком. Это побудило Малмор вернуться к учебе, несмотря на то что она воспитывала ребенка одна. Когда мальчик умер в возрасте 18 месяцев из-за врожденного порока сердца, женщина решила во что бы то ни стало закончить учебу и все-таки стать учительницей в память о сыне. Теперь в его честь класс, в котором преподает Лорен, украшен изображениями Микки Мауса – персонажа любимых мультиков Эрика.

Воспитанники часто приносят ей рисунки и записки, показывают первые попытки писать и рисовать, а иногда дарят игрушки. Некоторые просят обняться даже посреди занятия. Лорен рассказывает, что видит частичку сына в каждом из своих учеников.

Больше всего Малмор надеется, что дети запомнят ее не за то, что она научила их читать и считать, а за добрый след, который она оставила в их жизни. Например, за то, что с вниманием отнеслась к их желанию поздороваться по-особенному.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю воспитательницы детского сада в Виннице Веры Бережок, которая выиграла Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Похожие темы
СШАдетский саддети
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!