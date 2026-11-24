Математические задачи со спичками остаются одним из лучших способов быстро размять мозг и проверить нестандартность своего мышления. Попробуйте справиться с новой задачей, в которой нужно найти ошибку в вычислениях – смотрите изображение ниже.

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На рисунке выложено исходное неправильное равенство: 8 + 3 – 4 = 0. Ваша задача – переложить только одну спичку на другое место так, чтобы математический пример стал верным.

Особенность этой головоломки заключается в том, что у нее сразу два правильных решения, поэтому самые внимательные игроки могут попробовать найти оба. Если вы готовы проверить свою догадку или уже нашли решение, ниже мы подробно разобрали обе схемы перекладывания спичек.

Ответ 1

В первом варианте необходимо убрать нижнюю левую вертикальную спичку у цифры "8", превратив ее таким образом в "9". Этот элемент следует перенести в центр цифры "0", чтобы получилась восьмерка – в результате получаем правильное выражение 9 + 3 – 4 = 8.

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Ответ 2

Второй способ решения предполагает манипуляцию с цифрой "4": нужно забрать ее центральную горизонтальную спичку и поставить вертикально внизу слева. Так четверка превращается в число "11", а все равенство приобретает вид 8 + 3 – 11 = 0.

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