Хотите проверить свою смекалку? Испытайте свои силы с помощью этой головоломки, которая предлагает вам исправить уравнение, выложенное из спичек. Смотрите изображение ниже.

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Перед вами математический пример 1 – 6 = 6, который очевидным образом не сходится. OBOZ.UA предлагает вам за 20 секунд догадаться, как переложить всего одну спичку, чтобы исправить его.

Такие упражнения помогают развивать навыки решения проблем, тренируют логическое мышление и внимательность. Кроме того, они побуждают искать нестандартные решения. Чтобы справиться с заданием, внимательно рассмотрите уравнение, определите, какую спичку нужно переместить, и найдите правильный вариант.

Если время уже истекло, а вы еще не нашли правильный ответ, не спешите переходить к объяснению. Сначала попробуйте воспользоваться подсказкой. А она здесь такая: перекладывать спички можно не только в цифрах, но и в знаках. Теперь еще раз хорошенько подумайте, как исправить уравнение.

Итак, чтобы сделать этот пример правильным, вам нужно превратить шестерку перед знаком равенства в пятерку, переместив правую вертикальную спичку из верхнего ряда к знаку минус, чтобы он превратился в плюс. Так мы получим запись 1 + 5 = 6, в которой все прекрасно сходится. Головоломка решена.

Ранее OBOZ.UA предлагал исправить уравнение 6 – 0 = 81, передвинув всего 2 спички.