Выступающий спортсмен

Прославленный украинский боксер Александр Усик несколько месяцев назад намекнул, что вскоре завершит карьеру на профессиональном ринге. "Але поки 39-річний атлет не повісив рукавиці на гвіздок, він вважається…" И в этот момент многие допускают ошибку с точки зрения украинского языка.

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Это предложение хочется закончить словами "… він вважається виступаючим спортсменом". Однако, как видим, здесь использовано действительное причастие, которых следует избегать – они не свойственны нашему языку. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, как лучше назвать спортсмена, который продолжает выступать и активно участвует в соревнованиях.

Конечно, можно воспользоваться уже упомянутой конструкцией "спортсмен, що виступає" или похожей "спортсмен, що змагається", но они довольно громоздкие, а речь естественным образом тяготеет к более простым, компактным и удобным формам. Достаточно сравнить эти словосочетания с элегантным английским competitive athlete. А что, если попробовать калькировать это словосочетание? Получится "змагальний атлет/спортсмен". Учитывая, что украинские словари толкуют прилагательное "змагальний" как "тот, что касается соревнований", такая конструкция вполне имеет смысл.

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Также в украинском языке есть слово "чинний", которым описывают что-то действующее, находящееся в состоянии активности. Следовательно, можно сказать и "чинний атлет". И тем более стоит говорить "чинний участник команди/збірної", "чинний чемпіон" вместо не очень удачного "діючий".

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