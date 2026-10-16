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Выявлены недостатки: проверка МОН показала, что не так обстоит дело с бесплатным горячим питанием в школах

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Выявлены недостатки: проверка МОН показала, что не так обстоит дело с бесплатным горячим питанием в школах
Иллюстративное изображение. Кто отвечает за питание в школах. Источник: Facebook ГотуЇмо

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что программа бесплатного горячего питания имеет недостатки. По его словам, в настоящее время проводятся проверки с целью её совершенствования.

Об этом чиновник сообщил на заседании правительства. Он отметил, что на данный момент проверено более 5,6 тыс. школ, и более 95% из них полностью соответствовали требованиям.

"В настоящее время проект начал свою работу. Есть ли в нём проблемы? Очевидно. Поэтому по поручению правительства мы начали совместно с Госпродслужбой, Государственной службой качества образования и Минэкономики мониторить ход реализации, чтобы помочь общинам, поддержать их, выявить те или иные недостатки и исправить их", — сказал Бутенко.

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Выявлены недостатки: проверка МОН показала, что не так обстоит дело с бесплатным горячим питанием в школах

Иллюстративное изображение. Школьники обедают в столовой. Источник: mukachevo.net

По словам министра, на данный момент было проверено более 5,6 тыс. школ, и более 95% из них полностью соответствовали требованиям. Он отметил, что были выявлены недостатки, касающиеся питьевой воды и сезонного меню, но ведется работа по устранению проблем.

"Реформа питания чрезвычайно масштабна и обширна, и она только началась. Мы видим те или иные проблемы. Государство выделяет в зависимости от категории учащихся от 50 до 65 грн, а остальная сумма поступает в виде поддержки от общины для перерасчета и перераспределения", — отметил министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети предложили отменить школьное питание.

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