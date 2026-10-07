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"И на старуху бывает проруха": как перевести на украинский язык

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 18
"И на старуху бывает проруха": как перевести на украинский язык
Как будет по-украински "и на старуху бывает проруха" — перевод. Источник: Создано с помощью ИИ

Выражение "И на старуху бывает проруха" используют, когда хотят сказать, что даже опытный, умный или ловкий человек иногда может ошибиться или попасть в переделку. Дословно переводить этот фразеологизм на украинский язык не стоит.

В нашем языке есть несколько естественных соответствий с таким же значением. OBOZ.UA публикует меткие фразеологизмы.

Наиболее метко можно сказать:

  • Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.
  • Усяк чоловік не без гріха.
  • І залізо іржа з’їдає.
  • І на мудрім дідько на Лису гору їздить.

Все эти выражения передают одну мысль: никто не застрахован от ошибок, независимо от опыта, возраста или мастерства.

Наиболее близкой по смыслу к русскому выражению можно считать пословицу "Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається" – она естественно звучит на украинском языке и хорошо передает ситуацию, когда ошибается даже тот, кто обычно хорошо знает свое дело.

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