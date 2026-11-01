"Я не научилась учиться". 32-летняя украинка поделилась опытом "неуспешной отличницы" и обратилась к родителям школьников

Высокие оценки в школе не гарантируют, что ребенок научится преодолевать трудности, самостоятельно искать выход из сложных ситуаций и справляться с жизненными вызовами. О своем опыте, который привел к таким выводам, рассказала 32-летняя украинка, которая в школьные годы была круглой отличницей, но позднее столкнулась с трудностями в учебе и взрослой жизни.

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Свою историю женщина по имени Анастасия опубликовала в TikTok, который ведет под ником @ibubon_anastasiia. По словам автора ролика, в школе ей все давалось легко. Она не любила учиться, но все 11 лет получала только самые высокие оценки, хотя ей и не приходилось часами сидеть над учебниками, чтобы усвоить материал. "Все как-то получалось само собой", – вспоминает женщина.

Ситуация изменилась после поступления в университет. Там она поняла, что уровень подготовки в ее провинциальной школе был ниже, чем у некоторых однокурсников. В частности, даже программы, предусматривавшей десять уроков математики в неделю, ей не хватало, чтобы сравняться с теми, кто учился в школах Донецка.

Именно тогда женщина осознала, что проблема не только в пробелах в знаниях, но и в отсутствии навыков самостоятельного обучения. "И основная проблема здесь была в том, что я не научилась учиться. Недаром говорят, что троечники учатся как-то выкручиваться, ну, то есть приобретают дополнительно еще какие-то такие навыки в школе, которые потом очень полезны им в будущем. У меня таких навыков не было. Я привыкла, что мне все дается на изи", – объяснила Анастасия.

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Из-за отсутствия таких навыков женщина назвала учебу в университете испытанием. Четыре года она страдала из-за трудностей, списывала и пыталась справиться с требованиями учебной программы. Шесть семестров ей удавалось сохранять место на бюджете, однако последний семестр четвертого курса закончился низким средним баллом. Написание дипломной работы тоже далось ей очень тяжело.

"Вот мне уже 32. Я давно уже окончила учебу, но до сих пор ненавижу учиться. Просто когда нужно что-то выучить, я не люблю никакие курсы, не люблю то, что нельзя сразу использовать и сразу применить к чему-то. И в результате я до сих пор не умею выкручиваться. Ну, типа, ни на работе, ни в жизни. Я не люблю конфликтов, не люблю, когда что-то сложно, очень люблю, когда все очень легко", – рассказала о себе нынешней Анастасия.

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При этом автор видео подчеркивает, что сама бралась за сложные задачи, когда они действительно ее интересовали. А среди испытаний, которых она не могла избежать, оказалась война – женщина родом из Донецкой области и является переселенкой.

Оценивая свою жизнь сейчас, Анастасия призналась, что не считает ее успешной по собственным критериям. В 32 года ей хотелось бы иметь определенные достижения в карьере, жилье, социальной или семейной жизни. Вместо этого, рассказала женщина, она уже три года борется с депрессией и не имеет собственного жилья, хотя содержит четырех кошек.

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На своем примере женщина решила показать родителям, что школьные оценки не должны становиться главным мерилом успешности ребенка. По мнению Анастасии, гораздо важнее помочь ему развить навыки, которые пригодятся во взрослой жизни: самостоятельно принимать решения, приспосабливаться к обстоятельствам и находить выход из проблемных ситуаций. "И, возможно, если это видео посмотрят родители, я просто хочу своим примером донести, что ребенка не нужно муштровать из-за оценок, а нужно давать ему навыки выживания в этом мире", – подытожила блогер свое видео.

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