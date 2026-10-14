''Я не выдержу такого ужаса'': школьник попросил учительницу выключить камеру на онлайн-уроке, потому что испугался ее внешнего вида. Фото

Учительница математики Лариса Водяницкая рассказала, что проводила онлайн-урок со школьником, и когда он начался, у неё не было света. Ученик попросил выключить её камеру, ведь он не выдержит такого ужаса.

Видео дня

Об этом случае педагог рассказала на своей странице в Threads. По её словам, школьник сказал, что потом не сможет заснуть. Пост набрал почти 80 тысяч просмотров.

"Сегодня урок начался так. И света до сих пор нет. Выключила камеру, потому что ученик сказал, что не выдержит такого ужаса, не заснет", — подписала скриншот с онлайн-занятия учительница.

В комментариях пользователи сети шутили над подобной ситуацией, а некоторые коллеги учительницы делились, что у них похожая ситуация и просить выключить камеру просит не один ученик, а целый класс.

"Моя камера постепенно становится черно-белой. Прямо как зомби из старых фильмов".

"У меня даже с лампами создается впечатление, будто я ухожу на тот свет и забираю с собой своих учеников".

РЕКЛАМА

Напомним, школьник попытался "запечь" картошку прямо во время урока, воспользовавшись видео с огнем в камине, и рассмешил пользователей сети. Забавный момент опубликовала учительница, ведущая блог под ником @lili_a_pol. Она показала короткое видео и рассказала, как обычное научное задание превратилось в импровизированное кулинарное шоу.

Главные истории дня

Учительница принесла на урок картофелину, чтобы провести реакцию на крахмал. Однако стоило ей всего на минуту отвернуться, как один из учеников включил на смартфоне видео с горящим камином и положил картошку прямо на экран — так, будто собрался её запекать. "За такие моменты я и люблю свою работу в школе", — подписала ролик учительница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что олимпиада во время взрывов в Киеве возмутила украинцев.