В соцсети TikTok разгорелась дискуссия из-за дистанционного обучения современных школьников. Одна из украинских мам Наталия Задорожняя выложила видео со своей дочерью, которая спит во время онлайн-уроков.

Видео дня

Пост собрал более полумиллиона просмотров и рассорил украинцев. Мама школьницы пошутила, что именно так выглядит дистанционное обучение в 2026 году. А в комментариях разгорелись споры.

Многие украинцы отметили, что такое поведение во время онлайн-уроков – неуважение к учителю, которого потом обвиняют в том, что у детей плохие знания.

"А потом виноваты учителя..."

"А потом обвиняют учителей, что не научили".

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"Потом говорят, что те учителя делают в школе, если не могут научить наших детей".

В то же время другие делились, что их дети так же "подключаются" к урокам и могут есть или пить чай, а кто-то из родителей говорил, что пишет конспекты вместо школьников. А кто-то из взрослых говорил, что сам плохо себя чувствует после бессонных ночей из-за тревог, поэтому школьникам стоит давать возможность "доспать".

"Вы не одна, у нас так же, а мы еще можем есть и пить чай".

"Вот такая печальная фишка. Зачем нам умные люди в будущем. Грустно".

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"Знаете, я уже на это не обращаю внимания. У самой нет сил после ночей без сна, но с тревогами и обстрелами, спит – ну и пусть спит".

Некоторые пользователи сети подчеркивали, что такое обучение – ответственность родителей. Так, например, кто-то заметил, что у девочки нарощенные ногти, значит, и школа не нужна, а другие сетовали, что современные дети не могут посчитать даже сдачу.

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"Работаю в сфере обслуживания, и очень много детей не могут посчитать ни сдачу, ни сколько с них".

"Так это вопрос в первую очередь к маме. Как ребенку объяснить, так он это и воспринимает. Я не контролирую, и моя дочь сидит за столом, отвечает и все слушает".

"А ногти – это что-то. Маме респект, что разрешила ногти наклеить, так зачем уже эта школа".

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На ситуацию обратил внимание преподаватель математики Евгений Ткаченко, который отметил, что большая часть дистанционного обучения – коллективная имитация. По его словам, часто учитель что-то рассказывает фоном, а школьники в это время просматривают соцсети или вместо них подключается кто-то другой. Педагог считает, что дети должны учиться исключительно офлайн, а во всех школах необходимы укрытия для безопасного проведения уроков.

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"Большая часть дистанционки – это не образование, а коллективная имитация. Учитель говорит в камеру как "музыка на фоне", рядом у ребенка включен TikTok, а вместо спящего подростка подключается бабушка. К сожалению, это не единичные случаи. В конкуренции за внимание ребенка смартфон побеждает экран урока. Считаю, что наши дети должны учиться исключительно офлайн", – написал Ткаченко.

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