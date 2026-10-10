''Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!'' Школьник поделился отзывом о ''писихатре'' и стал звездой сети

Школьник рассмешил сеть своим отзывом о таинственном специалисте, который пришел к нему на уроки, и объяснением, почему он не стал отвечать на его вопросы. Диалог с сыном опубликовала его мама, которую зовут Леся Парфилова.

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Ролик женщина разместила в своем Instagram. В разговоре, который состоялся по дороге из школы, мальчик рассказал маме, что в тот день у них был "писихатр". На уточняющий вопрос, не о психиатре ли речь, маленький школьник ответил "да".

По словам школьника, специалист задавал детям вопросы типа "нравится или не нравится", что мальчик счел "какой-то фигней". Отвечать на них он не захотел, объяснив это просто: "Я свои секреты незнакомцам не рассказываю". Мама поддержала сына и похвалила его за такую осторожность.

Этот диалог сильно позабавил пользователей сети. Многие посмеялись над детским толкованием ситуации и самим словом "писихатр", а мальчика назвали мудрым за его принципиальность в отношении личных секретов.

Некоторые комментаторы шутили, что психиатру теперь придется самому отвечать на собственные вопросы. Другие предполагали, что фраза школьника вскоре может превратиться в мем.

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А одна мама рассказала, что пока в одной школе отбиваются от "писихатра", в детском саду, где учится ее малыш, готовят песню про "рибний край".

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В целом реакции были преимущественно веселыми и доброжелательными. Комментаторы хвалили сообразительность мальчика и одобрительно отзывались о его отношении к "секретам", которые он не готов рассказывать незнакомцам.

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