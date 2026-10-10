''Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!'' Школьник поделился отзывом о ''писихатре'' и стал звездой сети

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Отключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: часть Киева и области без света из-за атаки РФ"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 17 жизней, и обратился к Западу"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 17 жизней, и обратился к Западу"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналист"Второго дня не будет": переговоры между представителями США, Европы и Украины завершились досрочно, – журналистИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоРоссия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву, ракета попала в здание ресторана, есть пострадавшие: Зеленский отреагировал на атакуРоссия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву, ракета попала в здание ресторана, есть пострадавшие: Зеленский отреагировал на атакуСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. ВидеоУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. ВидеоСтало известно, какое требование Усика сорвало его последний бой с УайлдеромСтало известно, какое требование Усика сорвало его последний бой с УайлдеромДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. ФотоДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. Фото

"Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!" Школьник поделился отзывом о "писихатре" и стал звездой сети

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 264
"Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!" Школьник поделился отзывом о "писихатре" и стал звездой сети
Мальчик похвастался маме, что не стал отвечать на подозрительные вопросы "писихатра". Источник: Pexels

Школьник рассмешил сеть своим отзывом о таинственном специалисте, который пришел к нему на уроки, и объяснением, почему он не стал отвечать на его вопросы. Диалог с сыном опубликовала его мама, которую зовут Леся Парфилова.

Ролик женщина разместила в своем Instagram. В разговоре, который состоялся по дороге из школы, мальчик рассказал маме, что в тот день у них был "писихатр". На уточняющий вопрос, не о психиатре ли речь, маленький школьник ответил "да".

По словам школьника, специалист задавал детям вопросы типа "нравится или не нравится", что мальчик счел "какой-то фигней". Отвечать на них он не захотел, объяснив это просто: "Я свои секреты незнакомцам не рассказываю". Мама поддержала сына и похвалила его за такую осторожность.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 1,4 т.
Вот как работает "ласковая украинизация": первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж
icon 1,4 т.
Вот как работает "ласковая украинизация": первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 639
Только не говорите "толком": чем заменить кальку с русского
icon 639
Только не говорите "толком": чем заменить кальку с русского
Алина МилсентАлина Милсент
icon 690
Найдите все различия за полминуты: головоломка
icon 690
Найдите все различия за полминуты: головоломка

Этот диалог сильно позабавил пользователей сети. Многие посмеялись над детским толкованием ситуации и самим словом "писихатр", а мальчика назвали мудрым за его принципиальность в отношении личных секретов.

''Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!'' Школьник поделился отзывом о ''писихатре'' и стал звездой сети

Пользователи поддержали нежелание мальчика раскрывать свои секреты "писихатру". Источник: Скриншот

Некоторые комментаторы шутили, что психиатру теперь придется самому отвечать на собственные вопросы. Другие предполагали, что фраза школьника вскоре может превратиться в мем.

''Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!'' Школьник поделился отзывом о ''писихатре'' и стал звездой сети

Пока в одной школе орудовал "писихатр", в неназванном детском саду пели песню про "рибний край". Источник: Скриншот

А одна мама рассказала, что пока в одной школе отбиваются от "писихатра", в детском саду, где учится ее малыш, готовят песню про "рибний край".

''Я свои секреты незнакомым людям не рассказываю!'' Школьник поделился отзывом о ''писихатре'' и стал звездой сети

"Писихатру" посоветовали не лезть не в своё дело и самостоятельно отвечать на собственные вопросы. Источник: Скриншот

В целом реакции были преимущественно веселыми и доброжелательными. Комментаторы хвалили сообразительность мальчика и одобрительно отзывались о его отношении к "секретам", которые он не готов рассказывать незнакомцам.

Ранее OBOZ.UA показывал, как учительница из Кропивницкого иронично отнеслась к работе педагога во время воздушных тревог.

Похожие темы
детишколаПсихологиясоцсетиюмор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться