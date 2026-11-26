Мама школьницы, пошедшей в первый класс лицея №11 Луцка, Марина Шмидт обвинила учителей своей дочери в травле. Женщина рассказала, что смарт-часы ребенка записали разговор, в котором, по ее словам, педагог не обращала внимания на то, что ее дочь обижают одноклассники, и говорила девочке разобраться самой.

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Когда мама ученицы позвонила ей на смарт-часы, она утверждает, что услышала, как ассистентка учительницы громко сказала ребенку: "Я тебе сейчас на голову надену". На что девочка якобы чуть не со слезами начала просить этого не делать. Об этом женщина рассказала в интервью телеканалу "Конкурент Волинь".

"Я утром позвонила, чтобы послушать, что происходит, услышала, как ассистент учителя так громко говорил моему ребенку: "Я тебе сейчас на голову корону надену". На что мой ребенок кричал: "Нет, не надо, чуть не со слезами". "Нет, мы тебе наденем корону на голову, будешь ходить здесь как королева", – делится женщина.

Что показала проверка

После прослушивания записи женщина позвонила в школу. По ее словам, ассистентка объяснила, что они так шутят с детьми, а когда вошла классная руководительница, то начала кричать на девочку из-за якобы жалобы матери.

После этого первоклассница отказалась ходить в школу, а родители перевели ее в другое учебное заведение. По делу провели внутренние комиссии и, по словам матери, привлекали адвокатов. Ассистентка заверила, что не намеревалась обижать школьницу. В то же время директор лицея рассказала, что в тот день провели беседу с отцом, а позже с мамой.

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"Мы с папой поговорили и решили эту ситуацию. Все. Эта ситуация была полностью разрешена. Папа ушел. Где-то через полтора-два часа приходит мама. Я снова вызываю учителя и ассистента учителя. И мы здесь вчетвером: мама, я, ассистент и учитель сидим и снова разбираем эту ситуацию по-новому. Мама не признает своей вины в том, что кричала на учителя. То есть произошла конфликтная, неприятная ситуация один раз. Мы все вышли из этой ситуации, мы во всем разобрались", – сказала директор.

После этого департамент образования создал комиссию и принял все меры для изучения случая. По предварительной информации, буллинг в этом случае не подтвердился.

Главные истории дня

"По предварительной информации, случая буллинга нет, потому что в действиях педагогов, которые высказывались по отношению к ребенку в определенном ключе, не было систематичности, и родители, собственно, расценили это как то, что может считаться буллингом", – рассказал начальник департамента Виталий Бондарь.

Несмотря на это, мать школьницы настаивает на своей правоте и заявила, что не оставит это дело.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что руководители образовательных учреждений в течение суток должны письменно сообщить полиции и службе по делам детей в случае подтверждения случаев буллинга, насилия и жестокого обращения с учениками.