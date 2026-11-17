Украинцев рассмешила переписка отчаянной школьницы с репетитором английского языка. Девочка умоляла о помощи во время контрольной работы. Она просила ответить как можно быстрее, ведь учительница вот-вот должна была забрать листки.

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В посте в Threads репетитор Анастасия показала сообщение, в котором ученица написала, что у нее болит сердце и ей очень плохо. В конце появились уведомления, где написала учительница, пошутившая, что поставила двойку, а школьница умерла.

"Привет, это училка английского, я ей поставила два и ана умерла. Ана как умирала, просила передать, что это из-за вас", – написала педагог (подается с сохранением авторской стилистики. – Ред. )

Украинцев невероятно рассмешили сообщения девочки. Некоторые писали, что это напоминает остросюжетный твист, а уровень драмы школьницы зашкаливает. В то же время другие шутили, что вместо "училки" писал лидер группы "Курган & Agregat" Амил Насиров, который любит общаться на суржике. Многие пользователи сети не смогли удержаться от шуток и говорили, что репетитор действительно виновата, ведь "довела человека".

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"А за "училку" Амил писал, что ли?

"Там просили передать що це із-за вас ана памирала, а я ж гаварив. Коли дектант песати будемо?" – шутили украинцы.

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"Что за остросюжетный твист, чтобы его".

"Ха-ха-ха, такой уровень драмы".

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