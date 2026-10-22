Как умножать без калькулятора и столбика? Репетитор по математике показала способ, за который ее "захейтят учителя"

Умножать числа в уме можно проще, если один множитель увеличивать, доводя до удобного для этой операции числа, а другой пропорционально уменьшать. Такой математический лайфхак показала репетитор, которая ведет соцсети под ником @gurumath_5.

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Этот метод она продемонстрировала всем, кто изучает математику, на своей странице в TikTok. И пошутила, что за этот способ ее "захейтят все учителя". Метод репетитор объяснила на примерах с умножением двузначных чисел – довольно сложная задача, если выполнять ее только в уме.

Как работает этот метод

Секрет в том, что произведение двух чисел не меняется, если один множитель умножить, например, на 2, а второй при этом разделить также на 2. Операцию можно повторять несколько раз, пока числа не станут удобнее для вычисления.

В первом примере репетитор предложила перемножить 15 на 22 – сделать это в уме довольно непросто. Но если 15 умножить на 2, получим 30, а 22 разделить на 2 – получим 11. Теперь вычисление стало значительно проще: 30 × 11 = 330. Итак, 15 × 22 = 330.

Так же можно посчитать 8 × 45. Репетитор предложила уменьшить 8 вдвое, до 4, а 45, соответственно, увеличить вдвое, до 90. В результате получаем 4 × 90 = 360.

Если с первого раза числа все еще неудобны, преобразование можно повторить. Так, чтобы умножить 25 на 34, сначала 25 увеличивают вдвое и получают 50, а 34 делят пополам – получается 17. Затем 50 можно еще раз удвоить до 100, а 17 разделить на 2 – получим 8,5. Остается простое вычисление: 100 × 8,5 = 850.

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Почему ответ не меняется

Этот прием работает благодаря свойству умножения: если один множитель увеличить в определенное количество раз, а другой во столько же раз уменьшить, произведение останется прежним.

Например, 15 × 22 можно записать как (15 × 2) × (22 ÷ 2). Один множитель стал вдвое больше, второй – вдвое меньше, поэтому изменения взаимно компенсируются.

Метод особенно удобен, когда после преобразования один из множителей становится круглым числом – например, 10, 100 или 1000. В то же время он не всегда упрощает вычисления: если числа превращаются в дроби, которые трудно умножать, лучше воспользоваться другим способом.

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