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Как назвать по-украински "несварение": мало кто знает

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
99
Как назвать по-украински "несварение": мало кто знает
Ощущение тяжести в животе после еды по-украински называем "нетравлення" или "нестравність". Источник: Pexels

Бывает так, что сразу после еды мы чувствуем тяжесть в желудке, боль, тошноту – нам нехорошо, в нашем организме что-то работает не так. Если вы долго говорили по-русски, то можете назвать это состояние "несварение", однако на украинском языке так говорить, очевидно, неправильно.

Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, как заменить название этого ощущения исконно украинским словом. И как такое неприятное состояние называет наука.

Итак, русский термин "несварение" происходит от процесса переработки и усвоения пищи организмом, который по-русски называется "пищеварение". По-украински этот же процесс мы называем более точным и конкретным термином – "травлення". Мы указываем, что организм пищу не варит, как плита или мультиварка, а для этого у нас есть отдельный глагол – "перетравлює".

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От этого же слова образуем и существительное, которым описываем названный комплекс симптомов, – "нетравлення". Также медицинские словари содержат вариант "нестравність", то есть неспособность должным образом переварить пищу.

Но оба этих слова скорее разговорные – это описательные существительные, которые помогают быстро объяснить свои ощущения. Если же вы обратитесь с такими симптомами к врачу, что очень желательно, то он или она запишет в вашу карту слово "диспепсія" или "індігестія". Первый термин имеет греческое происхождение и буквально означает "тяжелое пищеварение", а второй – латинский, и он является точным соответствием украинского "нетравлення". Кстати, ни одно из них не является диагнозом. Так называют комплекс симптомов, указывающих на вероятное наличие заболевания желудочно-кишечного тракта и необходимость более точно его определить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему слово "крупний" нельзя употреблять как синоним слова "большой" или "значительный" в украинском языке.

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