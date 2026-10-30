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Как назвать по-украински "смеситель": перевод

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
33
Как назвать по-украински "смеситель": перевод
Смеситель в ванной. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневном общении украинцы нередко используют русские названия предметов, даже не задумываясь об их украинских соответствиях. Особенно много таких слов сохранилось в быту, в частности когда речь идет о ремонте или сантехнике.

Один из примеров – слово "смеситель", которым привыкли называть устройство для регулирования температуры воды. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть его по-украински и чем он отличается от обычного крана.

Правильный украинский эквивалент русского слова смеситель – змішувач. Именно такое название фиксируют украинские словари, а также используют в профессиональной терминологии.

Смесителем называют устройство, которое соединяет потоки горячей и холодной воды, позволяя устанавливать нужную температуру и регулировать напор.

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Происхождение названия вполне понятно: оно образовано от глагола "смешивать", то есть соединять несколько составляющих.

Вот несколько примеров правильного употребления слова:

  • Через несправний змішувач із душу текла лише холодна вода.
  • Під час ремонту вирішили замінити старий змішувач на сучасніший.
  • У новому змішувачі температуру води можна налаштувати одним рухом руки.
  • Сантехнік порадив перевірити ущільнювачі, перш ніж купувати інший змішувач.

Стоит знать, что слово "змішувач" используют не только применительно к сантехнике. Оно также может обозначать оборудование, предназначенное для смешивания различных материалов или веществ в промышленности.

В быту слова "кран" и "змішувач" часто употребляют как взаимозаменяемые, однако их значения не полностью совпадают.

Кран предназначен прежде всего для открытия, перекрытия или регулирования потока жидкости. Смеситель же выполняет дополнительную функцию – соединяет горячую и холодную воду.

Поэтому фраза "закрой кран" вполне естественна в повседневном разговоре. Но когда нужно приобрести конкретное сантехническое устройство, лучше использовать более точное название – "змішувач для кухні", "змішувач для умивальника" або "змішувач для душу".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно: не обращайте "внимание" или "внимания".

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