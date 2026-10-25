Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровняЦены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетахМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоИлон Маск. Иллюстрация"Это технически невозможно": в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования StarlinkАрмения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителеАрмения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителеО чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступленияО чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступленияЗрители изменили результат Детского Евровидения 2026 и "спасли" Украину: каким было онлайн-голосованиеЗрители изменили результат Детского Евровидения 2026 и "спасли" Украину: каким было онлайн-голосованиеFord EscapeУкраинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной моделиВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и Путина"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и ПутинаВ Латвии обнаружили обломки дрона неизвестного происхождения: местные жители слышали звук взрываВ Латвии обнаружили обломки дрона неизвестного происхождения: местные жители слышали звук взрыва

Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
252
Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить
Маленького енота по-украински называют "щеням", но и "єнотеням" тоже можно. Источник: Pexels

Мы привыкли, что в основном названия детенышей животных в украинском языке образуются так: к корню названия этого животного добавляется специальный суффикс -ен-. Например, так образуются "котеня", "цуценя", "білченя", "лисеня", "гусеня" и т. д. Хотя бывают и исключения: детеныш коровы – это "теля", овцы – "ягня", свиньи – "порося".

Каково же было удивление пользовательницы Threads по имени Ирина, когда она купила для ребенка карточки для изучения названий животных и увидела там, как называют маленького енота. Оказалось, что такого малыша правильно называть "щеня".

Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить

Пользовательницу Threads озадачили названия детенышей некоторых животных. Источник: Скриншот

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
510
"Какая разница, где пить Нурофен"? Украинка рассказала, что ее шокировало в детсадах Испании
510
"Какая разница, где пить Нурофен"? Украинка рассказала, что ее шокировало в детсадах Испании
София ЗакревскаяСофия Закревская
177
"Не заставляйте ребенка есть": нутрициолог обозначила роль родителей в питании школьников
177
"Не заставляйте ребенка есть": нутрициолог обозначила роль родителей в питании школьников
Алина МилсентАлина Милсент
3,1 т.
Сколько животных вы видите? Быстрый тест на IQ
3,1 т.
Сколько животных вы видите? Быстрый тест на IQ

И действительно, в биологии детеныши некоторых видов имеют свои отдельные названия. Так, на тех же карточках, кроме енота, был также тапир, детеныша которого называют так же, как и детеныша лошади – "лоша". А вот детеныша северного оленя правильно называть "пижиком".

Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить

Оказалось, что такие особые названия для детенышей есть и у других животных. Источник: Скриншот

В комментариях к посту пользователи назвали еще несколько таких нетипичных названий:

  • кит – "теля";
  • тюлень – "бельо", а примерно через месяц, когда меняется цвет его меха, его уже называют "сірком";
  • барсук – тоже "щеня";
  • морж – "цуценя".

Но если назвать детеныша енота "єнотеням", а тапира – "тапіреням", это тоже не будет ошибкой. Эти названия полностью соответствуют нормам украинского словообразования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о правилах переноса слов, которые сильно удивили маму школьника.

Похожие темы
толкование словукраинский языкживотные
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!