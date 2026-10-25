Как называют детеныша енота? Ответ может вас удивить

Мы привыкли, что в основном названия детенышей животных в украинском языке образуются так: к корню названия этого животного добавляется специальный суффикс -ен-. Например, так образуются "котеня", "цуценя", "білченя", "лисеня", "гусеня" и т. д. Хотя бывают и исключения: детеныш коровы – это "теля", овцы – "ягня", свиньи – "порося".

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Каково же было удивление пользовательницы Threads по имени Ирина, когда она купила для ребенка карточки для изучения названий животных и увидела там, как называют маленького енота. Оказалось, что такого малыша правильно называть "щеня".

И действительно, в биологии детеныши некоторых видов имеют свои отдельные названия. Так, на тех же карточках, кроме енота, был также тапир, детеныша которого называют так же, как и детеныша лошади – "лоша". А вот детеныша северного оленя правильно называть "пижиком".

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В комментариях к посту пользователи назвали еще несколько таких нетипичных названий:

кит – "теля";

тюлень – "бельо", а примерно через месяц, когда меняется цвет его меха, его уже называют "сірком";

барсук – тоже "щеня";

морж – "цуценя".

Но если назвать детеныша енота "єнотеням", а тапира – "тапіреням", это тоже не будет ошибкой. Эти названия полностью соответствуют нормам украинского словообразования.

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